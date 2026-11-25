Crime aconteceu em frente à Prefeitura de Belford Roxo - Arquivo/Rede Social

Crime aconteceu em frente à Prefeitura de Belford RoxoArquivo/Rede Social

Publicado 25/11/2026 11:55



Jailson dos Santos Arino foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de feminicídio da ex-companheira , após denúncia da 2ª Promotoria de Justiça junto às Varas Criminais de Belford Roxo. O crime ocorreu em março de 2025, em frente ao prédio da prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (24).

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a mulher procurou a delegacia para relatar episódios de violência praticados por Jailson e, após registrar a ocorrência, foi orientada a fazer exame de corpo de delito. Para isso, ela foi até o local de trabalho do ex-companheiro buscar um documento de identidade que estava com ele. Ao deixar o estabelecimento, passou a ser seguida pelo homem.



Na tentativa de escapar, a vítima correu em direção à Prefeitura e ao 39º BPM (Belford Roxo), mas foi alcançada pelo acusado, que a atacou com uma faca. Mesmo depois de ela cair no chão, ele continuou a golpeá-la. A agressão só terminou após um policial militar que estava nas proximidades efetuar um disparo de advertência.



A mulher teve o pulmão perfurado, precisou passar por cirurgia e ficou internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Jailson foi preso em flagrante.



Ainda segundo o MPRJ, os dois mantiveram um relacionamento por cinco anos. Após o término, o homem passou a perseguir e ameaçar a ex-companheira.



O Conselho de Sentença reconheceu que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, com descumprimento de medidas protetivas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A reportagem não localizou a defesa de Jailson. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Vizinho é preso por abusar de duas meninas em São João de Meriti

Um homem de 69 anos foi preso, nesta terça-feira (24), suspeito de praticar abusos contra duas meninas, de 7 e 9 anos, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Vizinho das vítimas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, ele também é investigado por produzir imagens de nudez infantil e ameaçar as crianças e seus familiares para impedir que os abusos fossem revelados.

De acordo com a delegada Vanessa Martins, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, em entrevista ao O Dia, a investigação começou depois que o irmão de uma das meninas encontrou fotografias da irmã no celular e alertou a mãe. Durante as apurações, a primeira vítima contou sobre a existência de outra criança que também teria sido alvo do homem.