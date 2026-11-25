V Seminário Internacional Mulheres, Justiça e Direitos Humanos reúne poder público e pesquisadores - Rodrigo T. Ribeiro / Agência O DIA

V Seminário Internacional Mulheres, Justiça e Direitos Humanos reúne poder público e pesquisadoresRodrigo T. Ribeiro / Agência O DIA

Publicado 25/11/2026 13:03 | Atualizado 25/11/2026 13:06





A programação ocorre em um contexto simbólico: o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro, data que também marca o início da mobilização internacional dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que se estende até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. O enfrentamento à violência contra as mulheres, a atuação das instituições públicas e a produção de informações para orientar políticas de prevenção e proteção estão entre os temas em discussão no V Seminário Internacional Mulheres, Justiça e Direitos Humanos. O evento, que segue até esta quinta-feira (26), reúne representantes de instituições, pesquisadores e profissionais para promover o intercâmbio de conhecimentos e fortalecer estratégias de combate às diferentes formas de violência de gênero.A programação ocorre em um contexto simbólico: o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro, data que também marca o início da mobilização internacional dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que se estende até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Dados e articulação institucional no combate ao feminicídio



O encontro tem como proposta aproximar a produção acadêmica da atuação do poder público e das instituições responsáveis pela garantia dos direitos das mulheres. A dinâmica inclui apresentações, debates e compartilhamento de experiências, permitindo que diferentes áreas contribuam para a construção de estratégias de prevenção à violência e de atendimento às vítimas.



Um dos destaques da agenda de 25 de novembro é a atuação do Observatório do Feminicídio do Estado do Rio de Janeiro (OFRJ), que realizou sua 17ª reunião do Grupo de Trabalho (GT). A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher e de Políticas Inclusivas (SEMPI), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e reúne diferentes órgãos públicos e instituições ligadas à defesa dos direitos das mulheres.



Criado pela Lei Estadual nº 9.644/2022 e regulamentado pelo Decreto nº 49.147/2024, o Observatório completa dois anos de atuação com a missão de transformar dados sobre a violência letal contra mulheres em informações que ajudem a orientar políticas públicas. O trabalho envolve a análise de casos consumados e tentativas de feminicídio, trajetórias de violência e respostas oferecidas pelas instituições.



Entre as iniciativas desenvolvidas estão pesquisas, diagnósticos por município, cruzamento de dados, capacitação de profissionais das áreas de saúde e segurança pública, elaboração de materiais educativos e articulação com as administrações municipais.



O grupo de trabalho conta com representantes das secretarias estaduais de Saúde, Segurança Pública e Educação, do Instituto de Segurança Pública, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, do Ministério Público e da Defensoria Pública.



Para a superintendente de Enfrentamento e Prevenção à Violência da SEMPI, Maria Fernanda Calixto, a produção de conhecimento precisa resultar em ações concretas.



“O Observatório existe para que o conhecimento produzido se traduza em capacidade de ação pública. Em 25 de novembro, reafirmamos que compreender a violência é o primeiro passo para prevenir e proteger”, afirma.



As discussões também dialogam com o Pacto Estadual Rio de Janeiro Contra o Feminicídio, instituído pela Lei nº 11.231/2026 como política permanente de Estado. A proposta é fortalecer a integração entre instituições, ampliar o monitoramento dos casos e aprimorar o planejamento de ações de prevenção e proteção.



A programação do V Seminário Internacional Mulheres, Justiça e Direitos Humanos continua até quinta-feira (26), reforçando a importância do diálogo entre universidades, pesquisadores e instituições públicas para o enfrentamento da violência de gênero.

Serviço



Evento: V Seminário Internacional Mulheres, Justiça e Direitos Humanos

Programação: até 26 de novembro

Observatório do Feminicídio do RJ: observatoriodofeminicidiorj.com.br