Hemorio comemora 82 anos, nesta quarta-feira (25), celebrando as doações de 2026 e já de olho nas do ano que vem. A data, que coincide com o Dia do Doador de Sangue, reforça a importância da doação voluntária. Uma programação cultural especial anima quem escolheu fazer o bem na sede do instituto, no Centro do Rio.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), de janeiro até 23 de novembro deste ano, a instituição contabilizou mais de 73 mil doações de sangue em sua sede. A previsão do Hemorio é encerrar 2026 com aproximadamente 94 mil doações. Para 2027, a meta é alcançar 100 mil bolsas coletadas.



E para comemorar o Dia do Doador de Sangue, junto com o aniversário do instituto, a ONG Conexão do Bem promove mais uma edição do Festival do Bem. Ao longo do dia, a ocupação artística leva música, teatro, cinema, karaokê, cortejos e encontros a pacientes, acompanhantes, doadores, profissionais de saúde e funcionários do hospital.



“Por ser um hospital que precisa que as pessoas se mobilizem para vir, a gente começou a entender a necessidade de trazer mais artistas para criar uma cultura de doação de sangue. O hospital é um lugar que pode causar um certo distanciamento. As pessoas não querem entrar dentro do hospital, então a nossa ideia é enxergar o hospital não como um lugar de doença, mas de produção de saúde. Se o hospital precisa produzir saúde, ele precisa ter arte e cultura dentro dele”, afirma ao O DIA Felipe Haiut, idealizador e co-fundador da Conexão do Bem.

Maior banco de sangue do Rio

O sangue coletado no Hemorio abastece mais de 100 unidades públicas de saúde, incluindo os grandes hospitais públicos de emergência do estado e unidades da rede federal. O próprio instituto também utiliza os hemocomponentes no atendimento a pacientes com doenças hematológicas.



A instituição registra uma média de 300 doações por dia. Além da coleta realizada na sede, no Centro do Rio, as equipes promovem campanhas externas em universidades, clubes, igrejas, órgãos públicos, empresas e eventos



Segundo o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim, o instituto é o maior banco de sangue do estado do Rio.



“O Hemorio é o hemocentro coordenador do estado do Rio de Janeiro. É onde a gente recebe as doações e distribui para os hospitais da rede pública da cidade e do estado. O instituto é considerado o banco de sangue mais antigo do Brasil e, por causa do aniversário do Hemorio, foi criado nos anos 1960 o Dia Nacional do Doador de Sangue”, conta Luiz.



De acordo com o diretor, o tipo sanguíneo O negativo está entre os mais críticos no estoque do Hemorio.



“Hoje o sangue que a gente mais precisa é o O negativo. Só 4% da população do Rio é O negativo. E esse é um sangue universal”, diz ele, que fala ainda sobre a importância da doação. “Já se tentou obter sangue artificialmente, mas não se conseguiu. Para ter sangue, para salvar vidas, precisamos da doação, que é um ato voluntário, anônimo, e que salva muitas vidas”, relata.



Dona do tipo sanguíneo mais procurado, O negativo, Jucicleide Cordeiro, de 39 anos, conta que resolveu fazer sua doação ao descobrir que os estoques estavam baixos.



“Eu vim por vontade própria. Estão precisando do meu tipo sanguíneo, que é O negativo, e resolvi vir doar. É a terceira vez. A vida é muito corrida, mas deu uma brecha hoje e consegui vir ajudar o próximo. Ouvi hoje na TV que estava precisando do meu tipo sanguíneo, aí eu vim ajudar”, afirma.



Cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro pessoas. Para Jainara Araújo, de 36 anos, o ato é extremamente importante.



“Não é a primeira vez, já fiz outras doações. Eu acredito que é extremamente importante abraçarmos essa campanha, porque o nosso sangue pode contribuir para salvar a vida de várias pessoas”, diz.



O balanço de doações até 23 de novembro de 2026 registra ainda 2.882 bolsas de sangue coletadas em Teresópolis; 6.179 em Duque de Caxias e 2.181 em Santo Antônio de Pádua. No mesmo período de 2025, foram contabilizadas 72.981 doações na sede do Hemorio, 3.220 em Teresópolis, 4.796 em Duque de Caxias e 774 em Santo Antônio de Pádua.



Para o médico Vicente Januzzi, coordenador do Salão do Doador, as campanhas são fundamentais para atrair novos voluntários e manter os estoques em níveis adequados.



“A necessidade de sangue é constante, pois temos uma grande demanda. O procedimento é indolor, não interfere na rotina da pessoa e salva quatro vidas. Além da doação de sangue, há outros tipos igualmente relevantes, como a de medula óssea e a de plaquetas”, ressalta.

Quem pode doar?

Estão aptas a doar sangue as pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 kg, em boas condições de saúde e portando documento oficial de identificação com foto. Jovens de 16 e 17 anos precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais, além de um documento de identificação do responsável. O formulário de autorização está disponível no site do Hemorio.



Não é necessário estar em jejum. Recomenda-se apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação e não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem. Gestantes, mulheres em período de amamentação e usuários de drogas não podem doar sangue.



Doadores regulares poderão continuar doando sangue mesmo após completar 70 anos, após a implementação das novas regras definidas pelo Ministério da Saúde.



A doação pode acontecer se a pessoa se mantiver saudável, e for considerada apta na avaliação clínica realizada pelo serviço de hemoterapia, e respeite os intervalos e a frequência definidos para essa faixa etária.

O Hemorio funciona para doação de sangue de segunda a domingo, inclusive feriados, das 7h às 18h. O instituto fica localizado na Rua Frei Caneca, 8, no Centro do Rio.

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