André Aires, de 42 anos, foi espancado no Centro do Rio no último dia 15 de novembro - Reprodução/Rede Social

André Aires, de 42 anos, foi espancado no Centro do Rio no último dia 15 de novembro Reprodução/Rede Social

Publicado 25/11/2026 13:40



A Justiça do Rio aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado (MPRJ) e tornou réu Victor Hugo de Araújo Palmeira por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o professor e escritor André Aires , de 42 anos. A vítima foi espancada no Centro do Rio, no dia 15 de novembro, e permanece internada em estado grave.

Preso preventivamente, Victor Hugo, único detido pelas agressões até o momento, vai responder por tentativa de homicídio por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima



Na decisão, a juíza titular da 1ª Vara Criminal da Capital, Alessandra da Rocha Lima Roidis, afirmou que há elementos suficientes para o recebimento da denúncia. Segundo a magistrada, a existência do crime e os indícios de autoria estão demonstrados pelas informações reunidas no processo.



"Por outro lado, constitui crime o fato imputado ao réu e não se verificam presentes causas de extinção da punibilidade. Foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis ao regular exercício do direito de ação, com destaque para a chamada justa causa. Logo, ausentes todas as hipóteses do artigo 395 do diploma processual legal", afirmou a juíza.



O professor está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio, desde domingo (15), quando foi espancado após tentar defender uma mulher que estaria sendo agredida nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha, no Centro. Ele passeava com o companheiro e os cachorros quando presenciou a situação e pediu ajuda a policiais militares que estavam na região. Após a intervenção dos agentes, o casal deixou o local, mas André teria sido perseguido por integrantes do grupo envolvido na confusão.



O ataque provocou traumatismo craniano, múltiplas fraturas no rosto, lesão na costela e perfuração no pulmão. O docente precisou passar por cirurgia e também teria sido alvo de ofensas homofóbicas durante as agressões, segundo testemunhas.

André segue grave, com infecção pulmonar e sedação retomada

André Aires permanece em estado grave, mas estável, sob cuidados intensivos no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Segundo boletim médico divulgado pela família nesta quarta-feira (25), foi identificada uma infecção pulmonar, com presença de secreção no dreno torácico. A equipe médica ajustou os antibióticos, coletou exames de cultura e retomou a sedação contínua. O professor continua com auxílio da ventilação mecânica, mas apresenta função dos rins preservada e a anemia identificada anteriormente foi corrigida.



De acordo com o hospital, a sedação também é necessária para permitir que o cérebro descanse e se recupere de uma contusão na cabeça, identificada em tomografia e sem indicação de cirurgia. A lesão provocava convulsões quando André ficava sem sedativo.

Boletim na íntegra

"O André segue em estado grave e sob cuidados intensivos, porém estável. Hoje foi identificada uma infecção pulmonar (com secreção no dreno torácico); por isso, a equipe ajustou os antibióticos, coletou exames de cultura e retomou a sedação contínua.

Segundo o médico, além de ajudar no tratamento da infecção, voltar com a sedação é essencial para o cérebro descansar e curar a contusão na cabeça (mostrada na tomografia, sem indicação cirúrgica), que estava causando as convulsões quando ele ficava sem sedativo. Ele continua com auxílio da ventilação mecânica, mas segue com a função dos rins preservada e a anemia de ontem já foi corrigida. Seguimos com fé, esperança e muita torcida pela recuperação dele".

*Colaborou Leonardo Brito