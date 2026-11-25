Acidente aconteceu próximo à estação de BRT Interlagos - Reprodução / Google Street View

Acidente aconteceu próximo à estação de BRT InterlagosReprodução / Google Street View

Publicado 25/11/2026 13:57 | Atualizado 26/11/2026 06:09

Uma mulher de 25 anos morreu, na manhã desta quarta-feira (25), em um acidente envolvendo uma moto e um BRT na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio . A jovem, ainda não identificada, estava na garupa do veículo no momento da colisão, que aconteceu na altura da estação Interlagos, sentido Alvorada.

Segundo a Mobi-Rio, o motociclista fez uma conversão proibida no local. A Polícia Militar informou que identificou o condutor, mas não esclareceu se ele acabou detido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o caso por volta das 9h40. Apesar dos esforços, a corporação constatou o óbito no local.

A ocorrência está em andamento na 16ª DP (Barra da Tijuca), conforme a Polícia Civil. Até o fim da manhã, os embarques no sentido Alvorada estavam em processo de normalização.

Motociclista morre em Guaratiba

Um caso semelhante aconteceu na tarde da última segunda-feira (23), na altura do Terminal Magarça, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Um motociclista morreu após avançar o sinal vermelho e colidir com um BRT na faixa exclusiva do transporte, no sentido Recreio, conforme nota da MOBI-Rio.

Uma segunda vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, e não teve o estado de saúde divulgado.

A Polícia Militar informou, em comunicado, que agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Dom João VI, quando se depararam com o acidente e prestaram socorro aos dois homens. Então, a corporação acionou o Corpo de Bombeiros, por volta das 16h20. Apesar dos esforços, os militares constataram a morte do motociclista no local.

A ocorrência foi encaminhada à 43ª DP (Guaratiba). As autoridades solicitaram imagens do circuito de monitoramento para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes.

Carro perde o controle e invade pista do BRT

Já no último dia 18, carro perdeu o controle e invadiu a estação do BRT Morro do Outeiro, próximo ao Terminal Centro Olímpico, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio. O caso aconteceu por volta das 2h.

O motorista, de 25 anos, apresentou ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Militares do Quartel da Barra atenderam a ocorrência e encaminharam o homem ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O veículo atingiu um módulo desativado da estação. Registros nas redes sociais mostram a estrutura do local destruída e a retirada do automóvel.

Devido ao acidente, uma faixa da Avenida Salvador Allende ficou ocupada, conforme o Centro de Operações Rio (COR-Rio). O trecho não ficou com trânsito e a via acabou liberada horas depois.