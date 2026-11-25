O estado do Rio de Janeiro recebe, pela primeira vez, o Festival de Arte Popular e Artesanato Brasileiro (Arpoarte), considerado um dos maiores eventos do setor no país. A feira começou nesta quarta-feira (25) e segue até domingo (29), com entrada gratuita, no Píer Mauá, na Zona Portuária da capital fluminense.
Patrocinado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), o evento reúne tradição, cultura e oportunidades de negócios. Entre os destaques está a valorização do artesanato como parte da estratégia de desenvolvimento econômico do turismo estadual, além da oportunidade de apresentar a produção fluminense aos públicos nacional e internacional.
Estande da Setur-RJ
Durante os cinco dias de evento, a Setur-RJ contará com um estande próprio, onde artesãos cadastrados no Programa Estadual de Artesanato poderão expor e comercializar suas peças. O espaço reunirá profissionais das 12 regiões turísticas do estado, com trabalhos em barro, madeira esculpida, tecelagem manual e outras matérias-primas regionais que representam a identidade de cada município.
"Ao longo dos últimos quatro anos, consolidamos uma virada conceitual e prática na gestão pública: o turismo não se sustenta apenas de paisagens e hotéis, mas da cultura viva, das tradições e das pessoas que dão alma aos nossos municípios. Patrocinar a chegada do Arpoarte ao Rio e garantir espaço para os artesãos das 12 regiões turísticas significa conectar o criador diretamente ao visitante, fortalecendo a renda familiar e irrigando a economia criativa local", afirma o secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves.
Programa leva RJ à segunda posição no ranking nacional
O Rio de Janeiro também tem avançado na formalização dos profissionais do setor e na abertura de novos mercados. O estado saiu da 13ª posição e alcançou o segundo lugar no ranking do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), vinculado ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP).
De acordo com dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), entre janeiro de 2023 e novembro de 2026, o estado contabilizou 8,3 mil carteiras nacionais do artesão, sendo 6,3 mil novas emissões e 1,9 mil renovações.
Confira os municípios fluminenses com maior número de carteiras nacionais do artesão:
Rio de Janeiro - 2.621 Duque de Caxias - 382 Niterói - 315 São Gonçalo - 300 Rio das Ostras - 240 Armação dos Búzios - 217 Cabo Frio - 199 Petrópolis - 186
Para o coordenador do Programa Estadual de Artesanato do Rio de Janeiro, Marcel Vasconcelos, os números demonstram o crescimento e o fortalecimento da atividade no estado.
"Quebramos o estigma de que o artesanato é um mero passatempo informal. O artesão é um empreendedor e um agente direto de indução econômica. Sair da 13ª para a vice-liderança nacional do PAB é um marco que nos orgulha e amplia nossa responsabilidade para seguir expandindo a busca ativa no interior, fortalecendo os calendários regionais e atraindo as novas gerações para manter vivos os nossos saberes tradicionais", avalia.
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