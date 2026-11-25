Agentes da Força Municipal encontraram o vidro quebrado durante abordagem ao coletivoDivulgação Força Municipal
Na abordagem, os agentes realizaram buscas pessoais e consultas aos celulares dos envolvidos. Dois aparelhos apresentaram restrições. No interior do ônibus, a equipe também encontrou uma réplica de arma de fogo, uma faca e um triturador de ervas. O caso envolve vandalismo, dano ao patrimônio público e receptação culposa.
Ainda em Botafogo, na Rua Farani, integrantes da Divisão de Elite da GM-Rio receberam informações de pedestres sobre três indivíduos que estariam tentando cometer roubos na Praia de Botafogo, nas proximidades do edifício Argentina. Segundo os relatos, o grupo embarcou em um ônibus da linha 319 logo depois.
Os agentes interceptaram o coletivo e identificaram os três suspeitos, todos adolescentes. Durante a revista, encontraram um iPhone com o grupo. Questionados sobre a procedência do aparelho, os jovens disseram desconhecer o proprietário.
Ao acionarem o número de emergência exibido na tela do telefone, os agentes receberam a informação de que o celular havia sido furtado momentos antes. A vítima compareceu ao local e reconheceu os adolescentes como autores do crime. A ocorrência passou inicialmente pela 10ª DP e, posteriormente, seguiu para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
Ocorrência no Centro
A equipe recebeu um chamado da Central para apoiar uma ocorrência de possível furto. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram um grupo de adolescentes que havia desembarcado de um ônibus e fugido. Apenas um jovem permaneceu no local.
Com ele, a equipe encontrou um Samsung Galaxy. A consulta ao IMEI apontou uma restrição junto à operadora de telefonia. Os agentes apreenderam o aparelho e encaminharam o adolescente à delegacia para apresentação à autoridade policial. O responsável legal recebeu um comunicado para comparecer à unidade.
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