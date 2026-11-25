Agentes da Força Municipal encontraram o vidro quebrado durante abordagem ao coletivo - Divulgação Força Municipal

Agentes da Força Municipal encontraram o vidro quebrado durante abordagem ao coletivoDivulgação Força Municipal

Publicado 25/11/2026 15:00 | Atualizado 25/11/2026 17:02

Sete pessoas, entre elas cinco adolescentes, acabaram conduzidas à delegacia após três ocorrências envolvendo vandalismo, dano ao patrimônio público, suspeita de roubo e celulares com restrição. As abordagens realizadas pela Força Municipal aconteceram, nesta terça-feira (24) , em ônibus das linhas 474 e 319, nos bairros de Botafogo e Centro.

Em um primeiro episódio, dois adultos e um adolescente que viajavam em um coletivo da linha 474 foram levados à 10ª DP (Botafogo), após uma janela do veículo ser danificada na Praia de Botafogo. Equipes da Força Municipal realizavam patrulhamento na região quando observaram um tumulto entre ocupantes do ônibus e viram o vidro quebrar.



Na abordagem, os agentes realizaram buscas pessoais e consultas aos celulares dos envolvidos. Dois aparelhos apresentaram restrições. No interior do ônibus, a equipe também encontrou uma réplica de arma de fogo, uma faca e um triturador de ervas. O caso envolve vandalismo, dano ao patrimônio público e receptação culposa.



Ainda em Botafogo, na Rua Farani, integrantes da Divisão de Elite da GM-Rio receberam informações de pedestres sobre três indivíduos que estariam tentando cometer roubos na Praia de Botafogo, nas proximidades do edifício Argentina. Segundo os relatos, o grupo embarcou em um ônibus da linha 319 logo depois.



Os agentes interceptaram o coletivo e identificaram os três suspeitos, todos adolescentes. Durante a revista, encontraram um iPhone com o grupo. Questionados sobre a procedência do aparelho, os jovens disseram desconhecer o proprietário.



Ao acionarem o número de emergência exibido na tela do telefone, os agentes receberam a informação de que o celular havia sido furtado momentos antes. A vítima compareceu ao local e reconheceu os adolescentes como autores do crime. A ocorrência passou inicialmente pela 10ª DP e, posteriormente, seguiu para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).



Ocorrência no Centro



Por volta das 20h, outro adolescente, de 16 anos, acabou encaminhado à 6ª DP (Cidade Nova) após agentes identificarem uma restrição junto à operadora de telefonia no celular que estava em sua posse. A abordagem aconteceu na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Viaduto 31 de Março, na região da Praça Onze.



A equipe recebeu um chamado da Central para apoiar uma ocorrência de possível furto. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram um grupo de adolescentes que havia desembarcado de um ônibus e fugido. Apenas um jovem permaneceu no local.



Com ele, a equipe encontrou um Samsung Galaxy. A consulta ao IMEI apontou uma restrição junto à operadora de telefonia. Os agentes apreenderam o aparelho e encaminharam o adolescente à delegacia para apresentação à autoridade policial. O responsável legal recebeu um comunicado para comparecer à unidade.