Ator Igo Ribeiro sofreu um golpe - Reprodução / Redes sociais

Ator Igo Ribeiro sofreu um golpeReprodução / Redes sociais

Publicado 25/11/2026 15:11

O ator Igo Ribeiro afirma ter perdido R$ 286 mil após cair em um golpe aplicado por pessoas que se passaram por funcionários do Procon, de uma operadora de saúde e de uma instituição bancária. A fraude aconteceu um dia depois de ele registrar uma reclamação no site oficial do órgão de defesa do consumidor para tentar resolver um problema relacionado ao reembolso de uma cirurgia. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea), na Zona Sul do Rio.

Segundo o relato do ator, após formalizar a queixa, ele começou a receber mensagens de pessoas que demonstravam conhecer detalhes da reclamação. Um dos contatos utilizava a fotografia e o logotipo do Procon e se apresentava como João Bosco, afirmando que acompanhava o atendimento. Durante as conversas, o suposto funcionário informou que Igo precisaria fornecer dados bancários, como agência, número da conta e extrato, para receber o dinheiro do reembolso.

O ator havia passado por uma cirurgia de desvio de septo e tentava recuperar os valores pagos junto à operadora de saúde. Como não conseguia solucionar a questão diretamente com a empresa, decidiu procurar o Procon. A partir daí, os criminosos passaram a utilizar informações relacionadas à demanda para dar credibilidade à abordagem.

Em determinado momento, o falso atendente informou que outra pessoa, que se identificaria como Ricardo Almeida e seria representante da Amil, entraria em contato. Na sequência, Igo também recebeu mensagens de indivíduos que se apresentaram como funcionários do plano de saúde e de um banco. A estratégia fez com que a vítima acreditasse estar conversando com representantes legítimos das instituições envolvidas na reclamação.

A dimensão do prejuízo só foi percebida quando o ator decidiu conferir as movimentações em suas contas bancárias. No Santander, foram identificados quatro débitos, sendo dois de R$ 5 mil e outros dois de R$ 4 mil, totalizando R$ 18 mil. Já na conta do BTG Pactual, o prejuízo chegou a R$ 268 mil.

"Entrei na minha conta do Santander e, imediatamente, vi que tinha sido lesado. Foram dois débitos de R$ 5 mil e dois débitos de R$ 4 mil, totalizando R$ 18 mil. Ao entrar na minha do BTG, eu fui lesado em R$ 268 mil", contou Igo.

O artista procurou as duas instituições financeiras para tentar recuperar o dinheiro, mas afirma que não conseguiu o ressarcimento. Segundo ele, os bancos atribuíram a responsabilidade pelas operações à falta de cuidado na proteção dos próprios dados. Igo questionou a ausência de mecanismos de segurança capazes de identificar movimentações fora do padrão de suas contas.

O ator também levantou dúvidas sobre como os criminosos conseguiram acesso às informações da reclamação registrada no site oficial do Procon, especialmente pelo curto intervalo entre a formalização do atendimento e o início das abordagens.

A recomendação é procurar diretamente os canais oficiais, como o site do órgão, as redes sociais institucionais ou a central telefônica 1746, antes de fornecer informações pessoais ou bancárias. O Procon reforça que os consumidores devem desconfiar de solicitações de dados financeiros recebidas por aplicativos de mensagens.

O episódio chama atenção para a utilização de informações de atendimentos oficiais por criminosos, que se aproveitam da confiança dos consumidores nas instituições para aplicar fraudes. O nome utilizado pelo falso funcionário que procurou Igo, João Bosco, também já havia aparecido em relatos de golpes semelhantes em outros estados brasileiros.