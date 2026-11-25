Marcelo David da Costa, de 50 anos, ex-padrasto, foi ao enterro do jovem para prestar solidariedade - Divulgação/PCERJ

Marcelo David da Costa, de 50 anos, ex-padrasto, foi ao enterro do jovem para prestar solidariedadeDivulgação/PCERJ

Publicado 25/11/2026 15:55



A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão de Marcelo David da Costa, de 50 anos, suspeito de envolvimento na morte do ex-enteado Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos. A decisão saiu nesta quarta-feira (25), depois que a magistrada negou os pedidos da defesa por relaxamento da prisão e liberdade provisória.

Custodiado no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, Marcelo havia sido preso em flagrante na noite de segunda-feira (23), inicialmente por fraude processual. Segundo as apurações, ele é suspeito de tentar limpar o próprio carro, que apresentava manchas de sangue, enquanto parentes e amigos de Marllon acompanhavam o sepultamento do jovem.

Um vídeo de quase três minutos mostra Marcelo comprando gasolina e colocando o combustível em um galão plástico depois da morte de Marllon. Nas imagens, o homem aparece chegando ao estabelecimento de bermuda, chinelos e sem camisa. Os registros integram o conjunto de provas reunidas pela investigação contra o ex-padrasto do rapaz, encontrado morto e com o corpo parcialmente carbonizado dentro de um carro em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) acompanharam o enterro, realizado no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Durante a cerimônia, os investigadores conversaram com parentes e amigos da vítima e perceberam uma movimentação suspeita de Marcelo, que tentava limpar o automóvel.



Após os depoimentos, familiares e pessoas próximas seguiram para a delegacia. O veículo acabou apreendido e submetido à perícia, que identificou vestígios de sangue.



O delegado Pedro Henrique autuou Marcelo em flagrante por fraude processual e solicitou à Justiça a prisão temporária dele pela suspeita de participação no homicídio. A investigação também reuniu imagens de câmeras de segurança que mostram o ex-padrasto comprando gasolina e armazenando o combustível em um galão plástico depois da morte do rapaz.



Os registros, com quase três minutos de duração, mostram o homem chegando ao estabelecimento de bermuda, chinelos e sem camisa. Outra linha de apuração aponta que o carro de Marcelo passou pelas proximidades do local de trabalho de Marllon, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que o jovem deixou o serviço. Em seguida, o veículo teria seguido em direção a São Gonçalo.



Para os investigadores, o trajeto pode indicar o momento em que o rapaz foi abordado. O corpo acabou encontrado às margens da BR-101, na altura do bairro do Gradim.



Ao DIA, o delegado Pedro Henrique afirmou que Marcelo não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Marllon.



Mensagens foram enviadas à mãe antes da morte



Marllon desapareceu no último sábado (21), depois de avisar à família que iria a uma festa. Ao DIA, Letycia Vale, de 25 anos, irmã do jovem, contou que ele deixou o trabalho por volta das 21h e seguiria para um churrasco no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, mas não chegou ao destino.



Na madrugada de domingo (22), por volta da meia-noite, a mãe recebeu mensagens enviadas pelo número do filho. Nos textos, o remetente dizia ter saído com uma mulher apresentada por um amigo, mas que o encontro havia sido uma "maior furada". Em seguida, mencionava a possibilidade de um assalto.



"Acho que caí numa braba. Acho que vou perder tudo", diziam duas das mensagens.



A família desconfiou que Marllon não fosse o autor dos textos. Segundo a mãe e a irmã, o amigo mencionado nas conversas cresceu com o jovem e não teria envolvimento no caso. Os investigadores apuram se o nome dele teria sido utilizado para confundir as apurações.



Marllon morava com a mãe no bairro Porto Novo, também em São Gonçalo. A família havia se mudado para o endereço uma semana antes do crime.



A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Marcelo David da Costa. O espaço permanece aberto para manifestações.