O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) - Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

Publicado 25/11/2026 16:23

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, ainda não identificado, encontrado nesta quarta-feira (25) nas proximidades da Praça Doutor Luiz Palmier, conhecida como Praça do Rodo, no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Informações preliminares apontam que a vítima seria natural de Pernambuco e estaria em situação de rua.

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Segundo relatos iniciais, o homem morreu após ser atingido por um objeto perfurante. No local, também havia rastros de sangue. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.



Policiais do 1º BPM (Venda da Cruz) receberam um chamado para verificar a ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o corpo e isolaram a área para a realização da perícia.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica do crime e identificar a vítima. Segundo relatos iniciais, o homem morreu após ser atingido por um objeto perfurante. No local, também havia rastros de sangue. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.Policiais do 1º BPM (Venda da Cruz) receberam um chamado para verificar a ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o corpo e isolaram a área para a realização da perícia.A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica do crime e identificar a vítima.

Preso por agressões a professor vira réu



A Justiça do Rio aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado (MPRJ) e tornou réu Victor Hugo de Araújo Palmeira por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o professor e escritor André Aires, de 42 anos. A vítima foi espancada no Centro do Rio, no dia 15 de novembro, e permanece internada em estado grave.

Preso preventivamente, Victor Hugo, único detido pelas agressões até o momento, vai responder por tentativa de homicídio por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima

Na decisão, a juíza titular da 1ª Vara Criminal da Capital, Alessandra da Rocha Lima Roidis, afirmou que há elementos suficientes para o recebimento da denúncia. Segundo a magistrada, a existência do crime e os indícios de autoria estão demonstrados pelas informações reunidas no processo.



"Por outro lado, constitui crime o fato imputado ao réu e não se verificam presentes causas de extinção da punibilidade. Foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis ao regular exercício do direito de ação, com destaque para a chamada justa causa. Logo, ausentes todas as hipóteses do artigo 395 do diploma processual legal", afirmou a juíza.

O professor está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio, desde domingo (15), quando foi espancado após tentar defender uma mulher que estaria sendo agredida nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha, no Centro. Ele passeava com o companheiro e os cachorros quando presenciou a situação e pediu ajuda a policiais militares que estavam na região. Após a intervenção dos agentes, o casal deixou o local, mas André teria sido perseguido por integrantes do grupo envolvido na confusão.