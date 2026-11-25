Emissário submarino no mar de Ipanema visto de cima - Divulgação/Águas do Rio

Emissário submarino no mar de Ipanema visto de cimaDivulgação/Águas do Rio

Publicado 25/11/2026 16:46

Inaugurado em setembro de 1975, o Emissário Submarino de Ipanema, na Zona Sul do Rio, começou a passar pela primeira revitalização de sua história. A intervenção, realizada pela concessionária Águas do Rio , prevê a substituição de 720 peças metálicas que protegem a tubulação contra a corrosão. Cada uma delas pesa 140 quilos e tem 1,8 metro de comprimento.

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O trabalho é feito por mergulhadores, a profundidades que variam de 12 a 30 metros, e recebe investimento de R$ 19,9 milhões. A previsão é que os serviços sejam concluídos no segundo semestre de 2027.



Localizada a poucos metros de onde banhistas e surfistas frequentam diariamente o mar de Ipanema, a estrutura se estende por 4,3 quilômetros pelo fundo do oceano. Apesar de fazer parte da infraestrutura de saneamento da cidade, o equipamento é pouco percebido pela população, embora atenda cerca de 700 mil pessoas que vivem em parte do Centro e na Zona Sul.



As peças que serão substituídas são chamadas de ânodos de sacrifício. Utilizados também na indústria do petróleo, esses componentes funcionam como uma espécie de escudo contra a corrosão. Em vez da tubulação sofrer o desgaste provocado pela água do mar, são os ânodos que se deterioram primeiro, preservando a estrutura metálica. Os novos equipamentos têm vida útil estimada em 30 anos. O trabalho é feito por mergulhadores, a profundidades que variam de 12 a 30 metros, e recebe investimento de R$ 19,9 milhões. A previsão é que os serviços sejam concluídos no segundo semestre de 2027.Localizada a poucos metros de onde banhistas e surfistas frequentam diariamente o mar de Ipanema, a estrutura se estende por 4,3 quilômetros pelo fundo do oceano. Apesar de fazer parte da infraestrutura de saneamento da cidade, o equipamento é pouco percebido pela população, embora atenda cerca de 700 mil pessoas que vivem em parte do Centro e na Zona Sul.As peças que serão substituídas são chamadas de ânodos de sacrifício. Utilizados também na indústria do petróleo, esses componentes funcionam como uma espécie de escudo contra a corrosão. Em vez da tubulação sofrer o desgaste provocado pela água do mar, são os ânodos que se deterioram primeiro, preservando a estrutura metálica. Os novos equipamentos têm vida útil estimada em 30 anos.

Como será feita a revitalização

A substituição das peças exige uma operação especializada no fundo do mar. Os trabalhos começam em trechos a aproximadamente 12 metros de profundidade e avançam gradualmente até áreas próximas dos 30 metros.

Três duplas de mergulhadores se revezam ao longo do dia. O tempo de permanência debaixo d'água varia conforme a profundidade. Nos pontos mais rasos, cada dupla pode ficar submersa por cerca de uma hora e meia. Já nos trechos mais profundos, o período cai para aproximadamente 30 minutos.



Na superfície, uma embarcação acompanha toda a operação. O barco funciona como base de apoio, permitindo a comunicação entre as equipes e o monitoramento dos serviços realizados no fundo do mar. Também conta com uma câmara hiperbárica, equipamento utilizado para dar suporte aos mergulhadores em situações que exigem procedimentos de descompressão.



Antes do início dos trabalhos, os profissionais participaram de simulados de resgate para treinar os procedimentos em caso de emergência.



As condições do mar também influenciam o cronograma. A intensidade dos ventos e o comportamento das marés determinam se há segurança para a entrada dos mergulhadores na água. Por isso, a programação pode sofrer alterações de um dia para o outro.



"Estamos falando de uma estrutura com mais de meio século de operação e de uma intervenção que exige planejamento, conhecimento técnico e uma logística muito específica. Nosso desafio é cuidar desse patrimônio e prepará-lo para continuar funcionando nas próximas décadas", afirma Sinval Andrade, diretor institucional da Águas do Rio.

Estrutura tem mais de quatro quilômetros de extensão

A construção do Emissário Submarino de Ipanema começou em 1971. Inaugurado em 26 de setembro de 1975, o equipamento foi o primeiro emissário submarino do Brasil e representou um marco para o sistema de esgotamento sanitário do Rio. Antes de sua implantação, o esgoto de parte do Centro e de toda a Zona Sul era despejado diretamente nas praias.

Localizada entre os postos 8 e 9 de Ipanema, a tubulação tem 4,3 quilômetros de extensão e 2,4 metros de diâmetro. No trecho final, chega a 40 metros de profundidade e tem capacidade para transportar até 6 mil litros de esgoto por segundo.



Antes de chegar ao emissário, o esgoto produzido em uma área que vai da Glória a São Conrado passa por 27 estações de bombeamento e por equipamentos de gradeamento, semelhantes a peneiras, que retêm resíduos sólidos.



Na extremidade da tubulação, 178 difusores — pequenas aberturas distribuídas ao longo da estrutura — permitem que o esgoto seja lançado no mar de maneira controlada. O sistema favorece a dispersão do efluente em alto-mar, onde fatores naturais, como as correntes marítimas, a salinidade e a luz solar, contribuem para a degradação da matéria orgânica.



Todo o sistema atende cerca de 700 mil moradores de parte do Centro e da Zona Sul.



