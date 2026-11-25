Movimentação de estudantes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (13). Retorno às aulas após o fim da greve. - Érica Martin/Agência O Dia

Movimentação de estudantes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (13). Retorno às aulas após o fim da greve.Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 25/11/2026 17:03 | Atualizado 25/11/2026 21:00

As universidades Uerj, UFRJ e UFF suspenderam atividades presenciais nesta quarta-feira (25) diante dos alertas meteorológicos de chuvas intensas e fortes rajadas de vento no estado do Rio. As instituições divulgaram comunicados nas redes sociais e orientaram estudantes e funcionários a evitarem deslocamentos desnecessários e áreas de risco.

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Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a suspensão começou às 17h e abrange todos os campi e unidades externas. A decisão foi tomada após avaliações da Câmara Técnica e alertas emitidos por órgãos oficiais da Prefeitura do Rio e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Para os estudantes do turno da tarde, a Reitoria orientou os professores a não aplicarem avaliações e abonarem as faltas. A iniciativa busca facilitar o retorno dos alunos para casa diante das condições meteorológicas.



Em comunicado, a universidade informou que acompanha a situação junto aos órgãos competentes e poderá anunciar novas medidas caso seja necessário.



Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também anunciou a suspensão das aulas presenciais a partir das 17h. A instituição recomendou que a comunidade acadêmica redobre a atenção nos deslocamentos, evite áreas de risco e acompanhe eventuais atualizações pelos canais oficiais.



A Universidade Federal Fluminense (UFF), por sua vez, comunicou pelas redes sociais a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas em suas unidades. A medida foi adotada após avisos meteorológicos emitidos pela Defesa Civil de Niterói, pelo Inmet e pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).



A UFF também divulgou orientações de segurança à comunidade universitária, como evitar áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos, não circular em áreas abertas dos campi durante tempestades e não procurar abrigo sob árvores ou estruturas metálicas. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a suspensão começou às 17h e abrange todos os campi e unidades externas. A decisão foi tomada após avaliações da Câmara Técnica e alertas emitidos por órgãos oficiais da Prefeitura do Rio e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Para os estudantes do turno da tarde, a Reitoria orientou os professores a não aplicarem avaliações e abonarem as faltas. A iniciativa busca facilitar o retorno dos alunos para casa diante das condições meteorológicas.Em comunicado, a universidade informou que acompanha a situação junto aos órgãos competentes e poderá anunciar novas medidas caso seja necessário.Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também anunciou a suspensão das aulas presenciais a partir das 17h. A instituição recomendou que a comunidade acadêmica redobre a atenção nos deslocamentos, evite áreas de risco e acompanhe eventuais atualizações pelos canais oficiais.A Universidade Federal Fluminense (UFF), por sua vez, comunicou pelas redes sociais a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas em suas unidades. A medida foi adotada após avisos meteorológicos emitidos pela Defesa Civil de Niterói, pelo Inmet e pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).A UFF também divulgou orientações de segurança à comunidade universitária, como evitar áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos, não circular em áreas abertas dos campi durante tempestades e não procurar abrigo sob árvores ou estruturas metálicas. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Rio emite alerta severo de pancadas de chuva



Após dias de calor intenso, a aproximação e passagem de uma frente fria devem influenciar no tempo do Rio nos próximos dias. O Centro de Operações Rio (COR-Rio) emitiu um aviso meteorológico com risco de severidade alto, que dura das 15h de quarta-feira (25) até às 21h desta quinta-feira (26), pelo risco de temporais, raios e ventania.

A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte entre o fim da tarde desta quarta-feira e a tarde de quinta-feira, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. A tendência é que as temperaturas permaneçam elevadas, com máxima de 39ºC e mínima de 23ºC.

Depois, ainda na quinta-feira, o clima permanecerá instável na capital. Assim, o céu estará nublado a encoberto com chuva moderada a pontualmente forte a qualquer momento do dia. Os ventos ficarão moderados a fortes e as temperaturas apresentarão queda acentuada.



Já na sexta-feira (27), o transporte de umidade do oceano deve fazer com que o céu fique nublado, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia. As temperaturas vão seguir amenas.