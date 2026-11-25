Movimentação de estudantes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (13). Retorno às aulas após o fim da greve.Érica Martin/Agência O Dia
Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a suspensão começou às 17h e abrange todos os campi e unidades externas. A decisão foi tomada após avaliações da Câmara Técnica e alertas emitidos por órgãos oficiais da Prefeitura do Rio e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Para os estudantes do turno da tarde, a Reitoria orientou os professores a não aplicarem avaliações e abonarem as faltas. A iniciativa busca facilitar o retorno dos alunos para casa diante das condições meteorológicas.
Em comunicado, a universidade informou que acompanha a situação junto aos órgãos competentes e poderá anunciar novas medidas caso seja necessário.
Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também anunciou a suspensão das aulas presenciais a partir das 17h. A instituição recomendou que a comunidade acadêmica redobre a atenção nos deslocamentos, evite áreas de risco e acompanhe eventuais atualizações pelos canais oficiais.
A Universidade Federal Fluminense (UFF), por sua vez, comunicou pelas redes sociais a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas em suas unidades. A medida foi adotada após avisos meteorológicos emitidos pela Defesa Civil de Niterói, pelo Inmet e pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).
A UFF também divulgou orientações de segurança à comunidade universitária, como evitar áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos, não circular em áreas abertas dos campi durante tempestades e não procurar abrigo sob árvores ou estruturas metálicas. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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