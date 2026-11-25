Agatha Silva Santos de Souza morreu nesta sexta-feira (20) - Reprodução/Redes sociais

Agatha Silva Santos de Souza morreu nesta sexta-feira (20)Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/11/2026 16:51 | Atualizado 25/11/2026 17:57

Familiares se despediram, nesta quarta-feira (25), de Ágatha Silva Santos de Souza, 18 anos, no Cemitério Municipal de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Mãe da jovem, Tatiane Silva precisou recorrer a uma campanha solidária para custear o sepultamento da filha, que só foi enterrada cinco dias após a morte. A jovem faleceu na sexta-feira (20), depois de se afogar na Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste.





A família de Ágatha enfrentou diversas dificuldades para conseguir realizar o funeral. Na terça-feira (24), Tatiane relatou, a O DIA, que aguardava uma definição sobre o horário do enterro e afirmou que havia sido informada sobre a falta de vagas no cemitério. A mãe também temia não conseguir ver o rosto da filha pela última vez, devido ao estado do corpo.



A vaquinha organizada por Tatiane tinha como objetivo inicial arrecadar R$ 6 mil para custear o enterro e outras despesas. Na terça, a campanha já havia alcançado a meta, mas ainda faltavam R$ 280 para cobrir os gastos com o transporte. LEIA MAIS: Ator perde R$ 286 mil em golpe após registrar reclamação no Procon A família de Ágatha enfrentou diversas dificuldades para conseguir realizar o funeral. Na terça-feira (24), Tatiane relatou, a, que aguardava uma definição sobre o horário do enterro e afirmou que havia sido informada sobre a falta de vagas no cemitério. A mãe também temia não conseguir ver o rosto da filha pela última vez, devido ao estado do corpo.A vaquinha organizada por Tatiane tinha como objetivo inicial arrecadar R$ 6 mil para custear o enterro e outras despesas. Na terça, a campanha já havia alcançado a meta, mas ainda faltavam R$ 280 para cobrir os gastos com o transporte.

Segundo Tatiane, Ágatha desejava ser enterrada perto da própria filha, que morreu aos 2 anos e foi sepultada no Cemitério de Campo Grande. A mãe também relatou que a jovem ajudava a cuidar dela, que tem problemas cardíacos e diabetes, e a acompanhava em consultas médicas.

Além disso, uma outra questão afligia a família: apesar de Ágatha ter certidão de nascimento, título de eleitor e CPF, ela consta como indigente na certidão de óbito. A jovem, que emitiu Cadastro de Pessoas Físicas um dia antes de morrer, iria expedir a carteira de identidade na segunda-feira (23).

Relembre o caso

Ágatha morreu após se afogar na Praia do Pontal, na altura do Posto 12, na manhã de sexta-feira (20). Ela havia participado de um luau com amigos antes de entrar no mar.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 6h15. Quando chegaram, a jovem já havia sido retirada da água por banhistas, nas proximidades da Pedra do Pontal. Ela apresentava grau 6 de afogamento, o mais grave da classificação, e estava em parada cardiorrespiratória.



Os militares realizaram manobras de reanimação e conseguiram identificar pulso por volta das 7h15. Ágatha foi transportada de helicóptero para o Hospital da Lagoa e, posteriormente, transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Apesar dos esforços da equipe médica, ela morreu naquela tarde.

