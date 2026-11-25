Nova remessa da vacina contra mpox será suficiente para até 10 mil aplicaçõesDivulgação / SMS
Por meio de nota, o ministério informou que garantiu, via Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a aquisição de 25 mil doses, para reforçar o estoque nacional. A compra representa todo o estoque disponível.
"A vacina enfrenta escassez mundial, com apenas um laboratório produtor na Dinamarca pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)", afirma o ministério.
A vacinação contra mpox segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Neste momento, recebem o imunizante os grupos com maior vulnerabilidade ou risco de exposição à doença. São eles: pessoas vivendo com HIV/aids com contagem de CD4 inferior a 100 células/mm³; pessoas vivendo com HIV com CD4 inferior a 200 células/mm³, usuários de PrEP, profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox e pessoas de 18 a 49 anos após exposição de médio ou alto risco a casos suspeitos, prováveis ou confirmados.
De acordo com o painel epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 1.632 casos foram notificados no estado do Rio neste ano, sendo 444 confirmados e 583 descartados. Ao todo, 592 casos estão em investigação e 13 são marcados como prováveis. Uma pessoa morreu por causa da doença.
Na segunda-feira (23), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que os estoques da vacina haviam se esgotado depois que mais de 8 mil pessoas foram vacinadas com todas as doses enviadas poucos dias antes pelo Ministério da Saúde desde a retomada da campanha, em 6 de novembro.
Sintomas e prevenção
Além disso, o paciente também pode sentir, febre, dor de cabeça, dor muscular, cansaço e aumento dos linfonodos, geralmente no pescoço, axilas ou virilhas.
A principal orientação das autoridades de saúde é evitar contato físico direto com pessoas que apresentem sinais suspeitos da infecção, especialmente lesões na pele ou nas mucosas. Também é indicado não compartilhar objetos pessoais, como toalhas e roupas de cama, e lavar as mãos com frequência.
Apesar do mpox não ser considerado uma infecção sexualmente transmissível, ele também pode ser transmitido pelo contato íntimo, inclusive por beijos e abraços.A quantidade de lesões varia de acordo com cada paciente. Embora sejam mais frequentes no rosto, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, elas podem surgir em qualquer parte do corpo, inclusive nos órgãos genitais.
A maioria dos pacientes apresenta sintomas leves ou moderados. O tratamento é baseado em cuidados clínicos de suporte, com foco no alívio dos sintomas, na prevenção e no controle de possíveis complicações e na redução do risco de sequelas.
Portanto, entre as recomendações, estão:
- Evitar contato físico direto com lesões de pessoas com suspeita ou confirmação da doença;
- Suspender contatos íntimos e relações sexuais diante de sinais ou sintomas suspeitos, até a avaliação de um profissional de saúde;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, roupas de cama e vestimentas, que possam estar contaminados;
- Procurar atendimento em uma unidade de saúde ao identificar lesões suspeitas, principalmente nas regiões genital, anal e oral ou em outras partes do corpo, mesmo na ausência de febre ou aumento dos gânglios linfáticos.
Dependência de fabricante preocupa
“O mundo não pode continuar dependendo de um único fabricante. Existe um problema estrutural no desenho global de suprimentos”, afirmou Soranz.
O parlamentar defende que o Brasil invista na produção nacional da vacina. De acordo com ele, o país tem capacidade tecnológica para fabricar o imunizante e atender tanto à demanda interna quanto à de outras nações.
“O Brasil tem capacidade para isso”, declarou.
Soranz também questionou o volume de doses que o país negocia por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Segundo o deputado, a previsão era de aquisição de 25 mil doses, quantidade que considera insuficiente para atender aos grupos mais vulneráveis.
Ele citou como exemplo as pessoas que vivem com HIV. No estado do Rio de Janeiro, são cerca de 127 mil pessoas nessa condição, enquanto a capital reúne aproximadamente 57 mil. Para imunizar prioritariamente a população de maior risco no país, considerando as duas aplicações, Soranz estima que seriam necessárias entre 1,7 milhão e 1,9 milhão de doses.
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