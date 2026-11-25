Nova remessa da vacina contra mpox será suficiente para até 10 mil aplicações - Divulgação / SMS

Nova remessa da vacina contra mpox será suficiente para até 10 mil aplicaçõesDivulgação / SMS

Publicado 25/11/2026 17:29 | Atualizado 25/11/2026 19:23

Após as vacinas contra mpox esgotarem novamente no Rio de Janeiro no início da semana, o Ministério da Saúde anunciou que está disponibilizando novas doses do imunizante para o município. A nova remessa, suficiente para até 10 mil aplicações, será destinada prioritariamente à aplicação da segunda dose em pessoas que já iniciaram o esquema vacinal, que prevê duas doses com intervalo de 28 dias.





Por meio de nota, o ministério informou que garantiu, via Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a aquisição de 25 mil doses, para reforçar o estoque nacional. A compra representa todo o estoque disponível.



"A vacina enfrenta escassez mundial, com apenas um laboratório produtor na Dinamarca pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)", afirma o ministério.



A vacinação contra mpox segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Neste momento, recebem o imunizante os grupos com maior vulnerabilidade ou risco de exposição à doença. São eles: pessoas vivendo com HIV/aids com contagem de CD4 inferior a 100 células/mm³; pessoas vivendo com HIV com CD4 inferior a 200 células/mm³, usuários de PrEP, profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox e pessoas de 18 a 49 anos após exposição de médio ou alto risco a casos suspeitos, prováveis ou confirmados.



De acordo com o painel epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 1.632 casos foram notificados no estado do Rio neste ano, sendo 444 confirmados e 583 descartados. Ao todo, 592 casos estão em investigação e 13 são marcados como prováveis. Uma pessoa morreu por causa da doença.



Na segunda-feira (23), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que os estoques da vacina haviam se esgotado depois que mais de 8 mil pessoas foram vacinadas com todas as doses enviadas poucos dias antes pelo Ministério da Saúde desde a retomada da campanha, em 6 de novembro. Leia mais! Hemorio comemora 82 anos com meta de mais de 90 mil bolsas em 2026 Por meio de nota, o ministério informou que garantiu, via Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a aquisição de 25 mil doses, para reforçar o estoque nacional. A compra representa todo o estoque disponível."A vacina enfrenta escassez mundial, com apenas um laboratório produtor na Dinamarca pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)", afirma o ministério.A vacinação contra mpox segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Neste momento, recebem o imunizante os grupos com maior vulnerabilidade ou risco de exposição à doença. São eles: pessoas vivendo com HIV/aids com contagem de CD4 inferior a 100 células/mm³; pessoas vivendo com HIV com CD4 inferior a 200 células/mm³, usuários de PrEP, profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox e pessoas de 18 a 49 anos após exposição de médio ou alto risco a casos suspeitos, prováveis ou confirmados.De acordo com o painel epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 1.632 casos foram notificados no estado do Rio neste ano, sendo 444 confirmados e 583 descartados. Ao todo, 592 casos estão em investigação e 13 são marcados como prováveis. Uma pessoa morreu por causa da doença.Na segunda-feira (23), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que os estoques da vacina haviam se esgotado depois que mais de 8 mil pessoas foram vacinadas com todas as doses enviadas poucos dias antes pelo Ministério da Saúde desde a retomada da campanha, em 6 de novembro.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para comentar sobre a nova remessa divulgada pelo Ministério da Saúde, mas não recebeu retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.

Sintomas e prevenção

Mpox é uma doença causada por um vírus que pertence à família dos Ortopoxvirus, do mesmo grupo da varíola. Os sintomas são parecidos aos da gripe, duram de duas a quatro semanas e geralmente, incluem lesões dolorosas na pele, que aparecem inicialmente como manchas vermelhas e evoluem como pequenas bolhas e crostas. Elas são dolorosas e contagiosas, sendo o principal meio de transmissão.



Além disso, o paciente também pode sentir, febre, dor de cabeça, dor muscular, cansaço e aumento dos linfonodos, geralmente no pescoço, axilas ou virilhas.



A principal orientação das autoridades de saúde é evitar contato físico direto com pessoas que apresentem sinais suspeitos da infecção, especialmente lesões na pele ou nas mucosas. Também é indicado não compartilhar objetos pessoais, como toalhas e roupas de cama, e lavar as mãos com frequência.



Apesar do mpox não ser considerado uma infecção sexualmente transmissível, ele também pode ser transmitido pelo contato íntimo, inclusive por beijos e abraços.A quantidade de lesões varia de acordo com cada paciente. Embora sejam mais frequentes no rosto, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, elas podem surgir em qualquer parte do corpo, inclusive nos órgãos genitais.



A maioria dos pacientes apresenta sintomas leves ou moderados. O tratamento é baseado em cuidados clínicos de suporte, com foco no alívio dos sintomas, na prevenção e no controle de possíveis complicações e na redução do risco de sequelas.



Portanto, entre as recomendações, estão:



- Evitar contato físico direto com lesões de pessoas com suspeita ou confirmação da doença;

- Suspender contatos íntimos e relações sexuais diante de sinais ou sintomas suspeitos, até a avaliação de um profissional de saúde;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, roupas de cama e vestimentas, que possam estar contaminados;

- Procurar atendimento em uma unidade de saúde ao identificar lesões suspeitas, principalmente nas regiões genital, anal e oral ou em outras partes do corpo, mesmo na ausência de febre ou aumento dos gânglios linfáticos.

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