Operações policiais e confrontos armados em comunidades do Rio podem provocar a suspensão das aulas - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Operações policiais e confrontos armados em comunidades do Rio podem provocar a suspensão das aulas Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/11/2026 18:35 | Atualizado 26/11/2026 17:33

Mais de 1.800 escolas públicas da Região Metropolitana do Rio estão em áreas sob influência territorial de grupos ligados ao tráfico de drogas ou à milícia. A exposição à violência armada afeta o funcionamento das unidades e a aprendizagem dos estudantes, levando o Ministério Público Federal (MPF) a recomendar mudanças no Plano Estadual de Educação para garantir a continuidade do ensino em situações de crise.

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A recomendação foi encaminhada à Secretaria Estadual de Educação, que terá dez dias para informar se acatará a medida. O órgão defende que o planejamento educacional contemple a realidade de escolas localizadas em comunidades afetadas por operações policiais e conflitos armados.



Assinada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Julio Araujo, a iniciativa considera a tramitação do Projeto de Lei nº 5.944/2022 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que propõe a aprovação do Plano Estadual de Educação.



A orientação tem como base a Resolução CNE/CEB nº 3/2026, publicada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que estabelece diretrizes nacionais para assegurar a continuidade educativa em situações de crise. Entre as determinações estão o cumprimento da carga horária anual e de, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar, sem exceções em razão de suspensões das aulas.



A norma também prevê a articulação entre diferentes esferas de governo e setores para evitar interrupções que possam ser prevenidas. Além disso, determina que os sistemas de ensino considerem as particularidades de cada território na elaboração de procedimentos específicos e orientações pedagógicas. Para o MPF, essas regras precisam estar incorporadas ao planejamento educacional do estado.



Na recomendação, Julio Araujo destaca que a educação básica é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e por tratados internacionais. O procurador também ressalta que a atuação das forças de segurança deve seguir o modelo de segurança cidadã, com respeito aos direitos fundamentais e às determinações do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da ADPF 635, e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Favela Nova Brasília, que tratam da redução da letalidade policial no estado.



A iniciativa integra um inquérito civil instaurado pelo MPF para acompanhar a criação de regras nacionais sobre reposição e reparação educacional. Em 2025, o órgão já havia recomendado ao Conselho Nacional de Educação a elaboração de uma norma específica para tratar do assunto. Como resultado, o CNE publicou, em julho de 2026, a Resolução CNE/CEB nº 3, instituindo as diretrizes para manter a continuidade do ensino em contextos de crise.

A recomendação foi encaminhada à Secretaria Estadual de Educação, que terá dez dias para informar se acatará a medida. O órgão defende que o planejamento educacional contemple a realidade de escolas localizadas em comunidades afetadas por operações policiais e conflitos armados.Assinada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Julio Araujo, a iniciativa considera a tramitação do Projeto de Lei nº 5.944/2022 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que propõe a aprovação do Plano Estadual de Educação.A orientação tem como base a Resolução CNE/CEB nº 3/2026, publicada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que estabelece diretrizes nacionais para assegurar a continuidade educativa em situações de crise. Entre as determinações estão o cumprimento da carga horária anual e de, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar, sem exceções em razão de suspensões das aulas.A norma também prevê a articulação entre diferentes esferas de governo e setores para evitar interrupções que possam ser prevenidas. Além disso, determina que os sistemas de ensino considerem as particularidades de cada território na elaboração de procedimentos específicos e orientações pedagógicas. Para o MPF, essas regras precisam estar incorporadas ao planejamento educacional do estado.Na recomendação, Julio Araujo destaca que a educação básica é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e por tratados internacionais. O procurador também ressalta que a atuação das forças de segurança deve seguir o modelo de segurança cidadã, com respeito aos direitos fundamentais e às determinações do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da ADPF 635, e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Favela Nova Brasília, que tratam da redução da letalidade policial no estado.A iniciativa integra um inquérito civil instaurado pelo MPF para acompanhar a criação de regras nacionais sobre reposição e reparação educacional. Em 2025, o órgão já havia recomendado ao Conselho Nacional de Educação a elaboração de uma norma específica para tratar do assunto. Como resultado, o CNE publicou, em julho de 2026, a Resolução CNE/CEB nº 3, instituindo as diretrizes para manter a continuidade do ensino em contextos de crise.

Violência armada afeta aprendizagem e permanência escolar



Os dados do relatório Educação Sob Cerco: escolas do Grande Rio impactadas pela violência armada, elaborado pelo Instituto Fogo Cruzado em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), apontam que mais de 1.800 escolas públicas da Região Metropolitana do Rio estão em territórios sob influência de grupos criminosos.



Somente em 2022, o levantamento contabilizou 4.400 episódios de violência armada aguda nas proximidades de unidades escolares. As ocorrências se concentraram principalmente na Zona Norte da capital e na Baixada Fluminense.



Os reflexos também aparecem nos indicadores de aprendizagem e permanência dos estudantes. Com base no estudo Educação Sob Cerco 2: aprendizagem, o MPF aponta que regiões mais pobres e isoladas apresentam os piores resultados educacionais. Em 2019, a diferença na média de proficiência em matemática entre alunos do 9º ano de territórios não dominados e áreas dominadas da capital chegou a quase dez pontos.



Outro dado apresentado pelo órgão indica que, em escolas que registraram mais de três confrontos armados durante o ano, a taxa de abandono escolar ultrapassa 10%.



Na avaliação do Ministério Público Federal, a suspensão das aulas em dias de operações policiais provoca impactos desproporcionais sobre crianças e adolescentes que vivem e estudam em regiões afetadas por conflitos. O cenário amplia as desigualdades de acesso e permanência na educação em comparação aos estudantes da rede privada e aos moradores de áreas mais privilegiadas do estado.

Em nota a Secretaria de Estado de Educação informa que ainda não foi oficialmente notificada pelo Ministério Público Federal. Após o recebimento do documento, a pasta analisará as medidas propostas e adotará as providências.