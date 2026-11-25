Feridos foram levados ao Hospital Municipal Salgado Filho - Reprodução/Redes sociais

Feridos foram levados ao Hospital Municipal Salgado FilhoReprodução/Redes sociais

Publicado 25/11/2026 18:46

Um tiroteio durante uma operação policial no Complexo do Lins , na Zona Norte do Rio, deixou quatro pessoas baleadas, entre elas uma criança de 4 anos e uma mulher grávida, na tarde desta quarta-feira (25). Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

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Conforme apuração, o menino acabou sendo atingido na barriga e passou por cirurgia na unidade. Já a grávida foi baleada no pé. O terceiro ferido seria um barbeiro conhecido na região como Marcelinho. Segundo a direção do hospital, a criança está em estado grave e o barbeiro está gravíssimo. Outras duas mulheres têm quadros estáveis.

Policiais da 26ª DP (Todos os Santos), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizavam um trabalho de inteligência e monitoramento no entorno do Complexo do Lins. A ação tinha como alvo o traficante Macumbinha e sua quadrilha. Segundo a Polícia Civil, o criminoso é uma das principais lideranças criminosas da localidade, integrante do Comando Vermelho, apontado como um dos principais responsáveis por roubos de veículos e cargas na Zona Norte e pelo latrocínio que vitimou um coronel da Polícia Militar.



"Por se tratar de uma região conflagrada, foi solicitado o apoio da Core para o monitoramento, realizado na área externa da comunidade, sem ingresso das equipes policiais em seu interior", disse a Civil por meio de nota. Ainda segundo a corporação, enquanto estavam no entorno da comunidade, as equipes policiais foram atacadas por criminosos, que fizeram disparos contra os agentes. Os agentes afirmam que não houve confronto.



"Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. Segundo informações preliminares, elas estavam em uma rua paralela àquela em que se encontravam os policiais", disse a Civil em outro trecho da nota.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido. Todas as armas dos policiais envolvidos no monitoramento serão apreendidas para exame pericial.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que os agentes estiveram no local e contaram com a ajuda de helicóptero e drone. Revoltados com a violência, moradores relataram momentos de intenso tiroteio no Complexo do Lins e relembraram o caso da jovem Kathlen Romeu, que morreu na mesma comunidade durante uma ação policial em junho de 2021. Na ocasião, ela também estava grávida.

Julgamento de Kathlen Romeu

A ocorrência desta quarta-feira (25) acontece no mesmo dia em que o julgamento dos policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano, acusados pela morte da modelo Kathlen Romeu, foi novamente adiado. A morte da jovem aconteceu no Complexo do Lins.



A sessão, que estava prevista para esta quinta-feira (26), foi remarcada para o dia 8 de março de 2027. A decisão foi tomada pelo juiz substituto do 2º Tribunal do Júri, Renan Ongarato, após um pedido apresentado pela defesa de um dos agentes. O adiamento ocorreu em razão da morte da mãe de um dos advogados responsáveis pela defesa dos policiais.

