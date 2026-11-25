João Pinto Lira Araujo é o segundo preso por duplo homicídio de bombeiro e namorado - Divulgação PCRJ

João Pinto Lira Araujo é o segundo preso por duplo homicídio de bombeiro e namoradoDivulgação PCRJ

Publicado 25/11/2026 19:23 | Atualizado 25/11/2026 19:23

Um segundo suspeito de participação no duplo homicídio do bombeiro militar Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, de 24 anos, e do namorado dele, Pedro Henrique Araújo Machado, de 26, foi preso nesta quarta-feira (25). João Pinto Lira Araujo teve a prisão preventiva cumprida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os dois homens foram assassinados a tiros em setembro, no bairro Pantanal.

LEIA MAIS: Criança, grávida e outros dois moradores são baleados em ação no Lins



Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio da 59ª DP (Duque de Caxias), localizaram o investigado na Rua Itatinga, em Vila Itamarati, em cumprimento a mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias.



De acordo com as investigações, João é apontado como um dos responsáveis pelas mortes. As vítimas foram executadas com diversos disparos de arma de fogo



A Polícia Civil informou que a motivação e a dinâmica do crime permanecem sob sigilo para não comprometer o andamento das apurações. Os investigadores continuam trabalhando para identificar e prender todos os envolvidos na execução.



Outro suspeito,

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio da 59ª DP (Duque de Caxias), localizaram o investigado na Rua Itatinga, em Vila Itamarati, em cumprimento a mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias.De acordo com as investigações, João é apontado como um dos responsáveis pelas mortes. As vítimas foram executadas com diversos disparos de arma de fogo na noite de 23 de setembro, por volta das 23h50, na Rua João Raimundo, no bairro Pantanal.A Polícia Civil informou que a motivação e a dinâmica do crime permanecem sob sigilo para não comprometer o andamento das apurações. Os investigadores continuam trabalhando para identificar e prender todos os envolvidos na execução.Outro suspeito, Elias Araujo Lourenço , já havia sido preso no fim de setembro. Ele acabou localizado internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Contra ele, havia um mandado expedido pela Vara Criminal do município, cumprido por agentes da DHBF.

Relembre o caso







Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) atenderam à ocorrência e encontraram cápsulas de munição nas proximidades do automóvel. Durante a perícia, uma pistola calibre 9 milímetros, que, segundo as primeiras informações, pertencia ao bombeiro, foi localizada sob o banco traseiro.



A área foi isolada para a realização da perícia, e o caso ficou sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O crime ocorreu nas proximidades das comunidades do Sossego e do Cacareco, apontadas como áreas de atuação do Terceiro Comando Puro (TCP).



Pedro Ernesto era lotado na Diretoria-Geral de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Na ocasião, a corporação divulgou uma nota de pesar pela morte do militar.

Pedro Ernesto, de 24 anos, era servidor ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e estava lotado na Diretoria-Geral de Defesa Civil. Ele e o namorado, Pedro Henrique, de 26, foram encontrados mortos dentro de um Volkswagen Taos branco, na noite de 23 de setembro, na Rua João Raimundo, no bairro Pantanal.Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) atenderam à ocorrência e encontraram cápsulas de munição nas proximidades do automóvel. Durante a perícia, uma pistola calibre 9 milímetros, que, segundo as primeiras informações, pertencia ao bombeiro, foi localizada sob o banco traseiro.A área foi isolada para a realização da perícia, e o caso ficou sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O crime ocorreu nas proximidades das comunidades do Sossego e do Cacareco, apontadas como áreas de atuação do Terceiro Comando Puro (TCP).Pedro Ernesto era lotado na Diretoria-Geral de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Na ocasião, a corporação divulgou uma nota de pesar pela morte do militar.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.