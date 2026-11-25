Ônibus da cidade do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia
A proibição abrange irregularidades como circulação de ônibus com ar-condicionado desligado, quantidade de veículos abaixo do previsto para as linhas, coletivos em más condições de conservação e sem licenciamento. A medida mantém os efeitos de uma liminar concedida pela 8ª Vara de Fazenda Pública em abril, que suspendeu regras de um acordo judicial firmado entre o município e os consórcios em 2025.
O impasse entre a prefeitura e as empresas de ônibus envolve a aplicação das regras de fiscalização e pagamento dos subsídios. O acordo judicial estabeleceu mecanismos para que o município pudesse reduzir os repasses às concessionárias quando as obrigações previstas para a operação não fossem cumpridas. As empresas recorreram à Justiça para contestar esses mecanismos, e a decisão de primeira instância suspendeu parte das regras. Desde então, a administração municipal tenta restabelecer os critérios de desconto e outras medidas previstas no acordo.
Segundo informações da prefeitura, aproximadamente R$ 90 milhões deixaram de ser descontados dos repasses às concessionárias entre a segunda quinzena de março e a segunda quinzena de outubro e tiveram que ser pagos. Os valores seriam retidos como penalidade pelo descumprimento das obrigações previstas no acordo.
Com a chegada do verão, o funcionamento do ar-condicionado nos coletivos é uma das principais preocupações. Segundo o município, mesmo quando a fiscalização municipal identifica veículos com o equipamento desligado, a administração fica impedida de aplicar o desconto correspondente no subsídio das empresas.
A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou, por meio de nota, que continuará acompanhando a circulação dos ônibus em tempo real, registrando as irregularidades e calculando os valores relacionados às falhas identificadas.
O município alega que a decisão também interfere nos planos de ampliação do transporte público na Zona Oeste. A suspensão de outra regra do acordo, que permite antecipar a quebra de exclusividade dos consórcios, dificulta a assinatura dos contratos com as empresas vencedoras da segunda fase da licitação do Sistema RIO, realizada em agosto, informou.
A etapa prevê aumentar para 1.006 ônibus a frota destinada ao atendimento de Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande e Bangu. As empresas precisam formalizar os contratos para encomendar os novos veículos. A expectativa da prefeitura era iniciar a circulação dos coletivos no primeiro trimestre de 2027.
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