Homem foi preso por agentes da 12 DP de Copacabana - Reprodução/Polícia Civil

Homem foi preso por agentes da 12 DP de CopacabanaReprodução/Polícia Civil

Publicado 25/11/2026 20:28 | Atualizado 25/11/2026 20:28

Um homem que estava foragido desde 2021 e tinha dois mandados de prisão em aberto foi preso por policiais civis da 12ª DP (Copacabana), em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio . Geronimo Eduardo da Silva Sousa era procurado por homicídio triplamente qualificado, corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A captura aconteceu após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela equipe da delegacia.





De acordo com a Polícia Civil, os agentes identificaram que o procurado costumava circular pela Rua Teixeira de Castro, nas proximidades de um estabelecimento comercial entre o mercado Guanabara e o imóvel de número 140. Policiais foram até o endereço e realizaram uma campana. Geronimo foi localizado e preso sem oferecer resistência.



Contra ele havia dois mandados expedidos pela Justiça do Espírito Santo, ambos relacionados a processos que tramitam na 2ª Vara da Comarca de Alegre. Um deles é referente a uma condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em fevereiro de 2025, ele recebeu pena de oito anos de prisão, em regime inicial semiaberto, além de 1.200 dias multa. O mandado decorrente da condenação estava pendente de cumprimento desde janeiro de 2021.



O segundo mandado é relativo a uma acusação de homicídio triplamente qualificado, cometido em fevereiro de 2019, no distrito de Anutiba, em Alegre. A vítima, identificada como Rafael Vieira Lã, foi morta com 37 golpes de faca. Segundo as investigações, o crime teria sido praticado em uma emboscada, com a participação de um adolescente.



LEIA MAIS: Temporal com raios atinge diversas regiões do Rio De acordo com a Polícia Civil, os agentes identificaram que o procurado costumava circular pela Rua Teixeira de Castro, nas proximidades de um estabelecimento comercial entre o mercado Guanabara e o imóvel de número 140. Policiais foram até o endereço e realizaram uma campana. Geronimo foi localizado e preso sem oferecer resistência.Contra ele havia dois mandados expedidos pela Justiça do Espírito Santo, ambos relacionados a processos que tramitam na 2ª Vara da Comarca de Alegre. Um deles é referente a uma condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em fevereiro de 2025, ele recebeu pena de oito anos de prisão, em regime inicial semiaberto, além de 1.200 dias multa. O mandado decorrente da condenação estava pendente de cumprimento desde janeiro de 2021.O segundo mandado é relativo a uma acusação de homicídio triplamente qualificado, cometido em fevereiro de 2019, no distrito de Anutiba, em Alegre. A vítima, identificada como Rafael Vieira Lã, foi morta com 37 golpes de faca. Segundo as investigações, o crime teria sido praticado em uma emboscada, com a participação de um adolescente.

Crime teria relação com dívida de drogas

De acordo com os depoimentos reunidos no processo, a morte de Rafael estaria relacionada a uma dívida de aproximadamente R$ 2 mil com a venda de entorpecentes. Familiares da vítima relataram à Justiça que Geronimo, conhecido como Duda, fornecia drogas a Rafael, que teria acumulado débitos com o suspeito.



Ainda segundo os relatos, uma irmã da vítima chegou a acompanhar Rafael até uma agência bancária para sacar valores de uma rescisão trabalhista e quitar a dívida. Ela também afirmou ter ouvido ameaças e comentários atribuídos a Geronimo antes do assassinato.



A prisão preventiva pelo homicídio foi decretada em novembro deste ano. O acusado havia sido declarado revel pela Justiça em setembro, após não comparecer a uma audiência de instrução e mudar de endereço sem comunicar o novo local ao juízo.



As investigações sobre o tráfico de drogas em Anutiba também apontaram a existência de um grupo com divisão de tarefas. Segundo os autos, Geronimo seria responsável pelo fornecimento de cocaína, enquanto outros integrantes atuariam na venda de maconha, armazenamento de entorpecentes, entregas e monitoramento da movimentação policial. Após a prisão, Geronimo foi encaminhado para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Geronimo Eduardo da Silva Sousa. O espaço segue aberto para manifestações.