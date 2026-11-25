70 cartões de vale-transporte e R$ 572,25 em espécie são apreendidos na Zona Oeste - Divulgação Segurança Presença

70 cartões de vale-transporte e R$ 572,25 em espécie são apreendidos na Zona OesteDivulgação Segurança Presença

Publicado 25/11/2026 21:46 | Atualizado 25/11/2026 21:51

Um homem foi flagrado com 70 cartões de vale-transporte identificados com nomes de terceiros e R$ 572,25 em espécie, nesta quarta-feira (25) , nas proximidades da estação ferroviária de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo as informações apuradas pelos agentes do Segurança Presente, ele utilizava os cartões para pagar as passagens de passageiros e, em seguida, recebia o valor correspondente em dinheiro.

A abordagem aconteceu durante patrulhamento na Rua Coronel Tamarindo. Os policiais encontraram os cartões e a quantia em dinheiro com o suspeito, que seria proveniente da prática irregular.



O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 34ª DP (Bangu), onde os policiais registraram a ocorrência como crime contra a economia popular.



Após análise da autoridade policial, o suspeito foi liberado e responderá em liberdade.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto.

Segundo suspeito de matar bombeiro e namorado é preso





Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio da 59ª DP (Duque de Caxias), localizaram o investigado na Rua Itatinga, em Vila Itamarati, em cumprimento a mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias. Um segundo suspeito de participação no duplo homicídio do bombeiro militar Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, de 24 anos, e do namorado dele, Pedro Henrique Araújo Machado, de 26, foi preso nesta quarta-feira (25). João Pinto Lira Araujo teve a prisão preventiva cumprida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os dois homens foram assassinados a tiros em setembro, no bairro Pantanal.Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio da 59ª DP (Duque de Caxias), localizaram o investigado na Rua Itatinga, em Vila Itamarati, em cumprimento a mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias.

De acordo com as investigações, João é apontado como um dos responsáveis pelas mortes. As vítimas foram executadas com diversos disparos de arma de fogo na noite de 23 de setembro, por volta das 23h50, na Rua João Raimundo, no bairro Pantanal.



A Polícia Civil informou que a motivação e a dinâmica do crime permanecem sob sigilo para não comprometer o andamento das apurações. Os investigadores continuam trabalhando para identificar e prender todos os envolvidos na execução.



Outro suspeito, Elias Araujo Lourenço, já havia sido preso no fim de setembro. Ele acabou localizado internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Contra ele, havia um mandado expedido pela Vara Criminal do município, cumprido por agentes da DHBF.

Relembre o caso



Pedro Ernesto, de 24 anos, era servidor ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e estava lotado na Diretoria-Geral de Defesa Civil. Ele e o namorado, Pedro Henrique, de 26, foram encontrados mortos dentro de um Volkswagen Taos branco, na noite de 23 de setembro, na Rua João Raimundo, no bairro Pantanal.