Um homem foi flagrado com 70 cartões de vale-transporte identificados com nomes de terceiros e R$ 572,25 em espécie, nesta quarta-feira (25), nas proximidades da estação ferroviária de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo as informações apuradas pelos agentes do Segurança Presente, ele utilizava os cartões para pagar as passagens de passageiros e, em seguida, recebia o valor correspondente em dinheiro.
Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio da 59ª DP (Duque de Caxias), localizaram o investigado na Rua Itatinga, em Vila Itamarati, em cumprimento a mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias.
De acordo com as investigações, João é apontado como um dos responsáveis pelas mortes. As vítimas foram executadas com diversos disparos de arma de fogo na noite de 23 de setembro, por volta das 23h50, na Rua João Raimundo, no bairro Pantanal.
A Polícia Civil informou que a motivação e a dinâmica do crime permanecem sob sigilo para não comprometer o andamento das apurações. Os investigadores continuam trabalhando para identificar e prender todos os envolvidos na execução.
Outro suspeito, Elias Araujo Lourenço, já havia sido preso no fim de setembro. Ele acabou localizado internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Contra ele, havia um mandado expedido pela Vara Criminal do município, cumprido por agentes da DHBF.
Relembre o caso
Pedro Ernesto, de 24 anos, era servidor ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e estava lotado na Diretoria-Geral de Defesa Civil. Ele e o namorado, Pedro Henrique, de 26, foram encontrados mortos dentro de um Volkswagen Taos branco, na noite de 23 de setembro, na Rua João Raimundo, no bairro Pantanal.
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