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Fortes chuvas provocam alagamentos em diferentes regiões do Rio
Previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia, sendo mais isolada a partir da tarde
As fortes chuvas que atingem o estado desde a madrugada desta quinta-feira (26) provocaram alagamentos em diversas regiões. Um alerta severo da Defesa Civil chegou a ser enviado aos celulares da população ainda durante a tarde de quarta (25). Nas redes sociais, imagens mostram ruas alagadas em diferentes pontos, incluindo a Baixada Fluminense.
Pela manhã, uma equipe de reportagem de O DIA foi até a Rua Bela, em São Cristóvão, na Zona Norte, e registrou o trabalho da Comlurb pra retirar bolsões d'água da pista.
Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 2h e 3h, houve registro de chuva forte na Penha e moderada em diversos pontos da cidade. Já os cinco maiores acumulados pluviométricos, entre 16h de quarta-feira (25) e 5h desta quinta-feira (26), foram registrados nas seguintes estações:
- Barra/Riocentro – 74,6 mm
- Barra/Barrinha – 61,0 mm
- Urca – 53,2 mm
- Anchieta – 52,8 mm
- Santa Teresa – 52,0 mm
A cidade retornou ao estágio CALOR 1 às 3h15 desta quinta-feira (26), devido à ausência de previsão de índices de calor extremos, muito altos ou altos nas próximas horas.
Na Baixada Fluminense, Duque de Caxias entrou em estágio de Atenção à 1h55 desta quinta-feira (26), devido à previsão de chuva moderada, que pode ser acompanhada de rajadas de vento. O mesmo aconteceu em São João de Meriti, que também segue em alerta.
- Barra/Riocentro – 74,6 mm
- Barra/Barrinha – 61,0 mm
- Urca – 53,2 mm
- Anchieta – 52,8 mm
- Santa Teresa – 52,0 mm
A cidade retornou ao estágio CALOR 1 às 3h15 desta quinta-feira (26), devido à ausência de previsão de índices de calor extremos, muito altos ou altos nas próximas horas.
Na Baixada Fluminense, Duque de Caxias entrou em estágio de Atenção à 1h55 desta quinta-feira (26), devido à previsão de chuva moderada, que pode ser acompanhada de rajadas de vento. O mesmo aconteceu em São João de Meriti, que também segue em alerta.
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Confira a previsão do tempo
Segundo o Alerta Rio, nesta quinta-feira (26), o deslocamento de uma frente fria e o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterão o tempo instável na cidade. A previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia, sendo mais isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes, principalmente no litoral. As temperaturas apresentarão acentuado declínio, com mínima prevista de 19°C e máxima de 27°C.
Na sexta-feira (27), a previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados e as temperaturas apresentarão declínio.
No sábado (28), a formação de um sistema de baixa pressão manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados e as temperaturas seguirão amenas.
No domingo (29) e na segunda-feira (30), a atuação do sistema de baixa pressão manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados.
Na sexta-feira (27), a previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados e as temperaturas apresentarão declínio.
No sábado (28), a formação de um sistema de baixa pressão manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados e as temperaturas seguirão amenas.
No domingo (29) e na segunda-feira (30), a atuação do sistema de baixa pressão manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados.
Recomendações em caso de pistas molhadas
* Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acesos;
* Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;
* Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;
* Não fique próximo à beira de córregos e rios;
* Nunca force a passagem de carros em vias alagadas.
* Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;
* Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;
* Não fique próximo à beira de córregos e rios;
* Nunca force a passagem de carros em vias alagadas.
Em caso de raios
* Evite locais abertos e a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
* Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
* Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
* Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
* Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
* Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
* Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Em caso de ventos fortes
* Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
* Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
* Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
* Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
* Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
* Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
* Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
* Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
* Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
* Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
* Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na Rua
* Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
* Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
* Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
* Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
* Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
* Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
* Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
* Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
* Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
* Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
* Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
* Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
* Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
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