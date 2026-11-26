Larissa estava na garupa da moto - Reprodução/Rede Social

Larissa estava na garupa da moto Reprodução/Rede Social

Publicado 26/11/2026 08:00

O motociclista que levava Larissa Martins de Andrade não tinha habilitação e usava um perfil falso no aplicativo. Ele acabou preso em flagrante. A jovem de 25 anos morreu ao ser atingida por um ônibus do BRT na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio.





Segundo a Polícia Civil, Mateus Araújo do Vale foi conduzido por policiais militares à 16ª DP (Barra da Tijuca) e autuado por homicídio com dolo eventual, por assumir o risco de provocar o acidente fatal. Além disso, ele também vai responder pelo crime de falsidade ideológica. O caso foi encaminhado à Justiça. LEIA MAIS: Criança, grávida e outros dois moradores são baleados em ação no Lins Segundo a Polícia Civil, Mateus Araújo do Vale foi conduzido por policiais militares à 16ª DP (Barra da Tijuca) e autuado por homicídio com dolo eventual, por assumir o risco de provocar o acidente fatal. Além disso, ele também vai responder pelo crime de falsidade ideológica. O caso foi encaminhado à Justiça.

De acordo com o apurado, o motociclista usava o próprio telefone para receber corridas de passageiros, mas a conta estava registrada no nome de outra pessoa. O veículo também apresentava divergências na placa em relação ao cadastro da plataforma.



O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (25). Larissa estava na garupa da moto no momento da colisão, ocorrida na altura da estação Interlagos, no sentido Alvorada. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por volta das 9h40, mas, apesar dos esforços, a morte dela foi constatada ainda no local.



Segundo a Mobi-Rio, o motociclista fez uma conversão proibida e entrou na calha exclusiva do BRT. Por conta disso, o embarque na estação Interlagos, no sentido Alvorada, chegou a ficar temporariamente interrompido, sendo liberado pouco antes das 11h.



Logo após a colisão, o marido de Larissa chegou ao local visivelmente abalado. Em imagens que circulam nas redes sociais, ele aparece aos prantos, repetindo: "Meu filho, meu filho". Isso porque o casal tem um filho de apenas um ano.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte. "Sem acreditar... Larissa fazia parte da nossa família. Que Deus conforte todos neste momento de dor", afirmou um parente.

"Minha prima querida, vi no ventre, vi ser mãe. Que tristeza", lamentou outra. "Queremos Justiça pela vida da nossa prima", disse outro.

"Tão jovem e com um filhinho pequeno, que triste meu Deus. Meus sentimentos aos familiares e amigos, estou sem palavras", relatou mais um.

O sepultamento da jovem será realizado nesta quinta-feira (26), às 16h, no Cemitério Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Mateus. O espaço está aberto para eventuais manifestações.