Igor Ernesto Carlos, o Madruga, foi encontrado em Campo Grande - Divulgação / Polícia Civil

Igor Ernesto Carlos, o Madruga, foi encontrado em Campo GrandeDivulgação / Polícia Civil

Publicado 26/11/2026 08:55

Policiais civis prenderam, nesta quarta-feira (25), no âmbito da Operação Espoliador , um torcedor do Botafogo suspeito de envolvimento na agressão contra um flamenguista. Igor Ernesto Carlos, conhecido como Madruga, de 29 anos, foi encontrado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

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Segundo as investigações, o homem liderou um ataque contra a vítima, ocorrido em abril desse ano, na Rua Bernardo de Vasconcelos, no bairro Realengo, também na Zona Oeste. Ele é apontado como uma das lideranças da torcida organizada Fúria Jovem.

O crime aconteceu por volta das 22h30, depois de uma vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, na Zona Norte do Rio. Nesse mesmo dia, o Botafogo empatou por 2 a 2 com o Coritiba, no Estádio Nilton Santos, em Engenho de Dentro, também na Zona Norte.

De acordo com as apurações, diversos integrantes da Fúria Jovem, supostamente liderados por Igor, cercaram e espancaram brutalmente o torcedor do Flamengo, atentando contra sua vida. Uma câmera de segurança flagrou o crime. Um dos autores segurava até um pedaço de madeira.

A Polícia Civil informou que os agressores também subtraíram um aparelho celular iPhone e um par de tênis da vítima.

Nesta quarta-feira (25), agentes da 14ª DP (Leblon) encontraram Igor em uma residência, na Rua Jeceaba, em Campo Grande. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto por tentativa de homicídio e por roubo.

Igor era considerado foragido da Justiça desde 29 de outubro, quando a 2ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), expediu o mandado.

A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.

O O DIA também pediu um posicionamento para a Fúria Jovem, em mensagem enviada às 8h25 pelo WhatsApp, mas não recebeu retorno. O espaço também está aberto para eventual pronunciamento.

Operação Espoliador

A prisão de Igor aconteceu durante as diligências de policiais civis no âmbito da Operação Espoliador, iniciativa voltada para capturar envolvidos em crimes patrimoniais e com as estruturas criminosas que lucram com essa atividade. Ao todo, 423 pessoas foram detidas na ofensiva.

A ação ocorreu em todo o estado e mobilizou agentes das delegacias vinculadas aos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI), Especializada (DGPE), de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DGHPP).

Paralelamente às diligências para cumprimento das ordens judiciais, foram realizadas ações de fiscalização e repressão à receptação, à comercialização de produtos ilícitos e a crimes relacionados a veículos e aparelhos celulares.

Os policiais identificaram os alvos a partir de inquéritos e trabalhos de inteligência que apontaram a atuação de integrantes de alta periculosidade ligados a crimes contra o patrimônio.

Além dos presos, os agentes apreenderam 14 armas de fogo - incluindo um fuzil -, 155 celulares, 29 veículos, drogas e dinheiro em espécie.

Segundo a corporação, a ofensiva desta quarta buscou atingir toda a cadeia econômica que movimenta esses crimes, desde líderes das quadrilhas até os receptadores e comerciantes envolvidos na circulação de bens de origem ilícita.