Parte do material apreendido pelas autoridades na operação desta quinta-feira (26) - Reprodução / Polícia Civil

Parte do material apreendido pelas autoridades na operação desta quinta-feira (26)Reprodução / Polícia Civil

Publicado 26/11/2026 08:51 | Atualizado 26/11/2026 11:13

Suspeitos de integrar um esquema criminoso de furto e receptação de cargas de óleo lubrificante foram alvos de operação da Polícia Civil , na manhã desta quinta-feira (26). A investigação identificou pessoas com diferentes graus de envolvimento na rede, desde os responsáveis pelos desvios das mercadorias até empresários que participavam da comercialização dos produtos. A organização tinha ramificações nos estados do Rio e São Paulo.

As buscas tiveram início após o furto de uma carga de 22 pallets de óleo lubrificante, avaliada em mais de R$ 226 mil, no último mês de julho, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ao se aprofundarem no caso, os agentes identificaram indícios que funcionários de empresas de logística e transporte participavam do esquema, simulando entregas regulares para permitir o desvio das cargas.

A investigação, que reuniu imagens de câmeras de segurança, depoimentos, diligências de campo e cruzamento de informações, revelou uma rede de possíveis receptadores, entre eles empresários e estabelecimentos comerciais do ramo de lubrificantes.

Além disso, as autoridades também identificaram o uso de empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas, conhecidas como notas frias. A documentação era utilizada para dar aparência de legalidade aos produtos de origem ilícita e permitir sua circulação e comercialização. Parte dos envolvidos já havia sido mencionada em procedimentos policiais anteriores relacionados a crimes semelhantes.

A ação, batizada de Operação Oil Less, foi realizada por agentes da 23ª DP (Méier), em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz), a Polícia Civil de São Paulo e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Operação Espoliador prende mais de 400 pessoas

A Polícia Civil também foi às ruas nesta quarta-feira (25) em mais uma fase da Operação Espoliador, que consiste em uma iniciativa da instituição para cumprir mandados contra foragidos da Justiça e combater crimes patrimoniais e às estruturas que lucram com essas atividades. Ao todo, 423 criminosos acabaram capturados na ofensiva.

A ação ocorreu em todo o estado e mobilizou agentes das delegacias vinculadas aos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI), Especializada (DGPE) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP).

Os alvos foram identificados a partir de inquéritos e trabalhos de inteligência que apontaram a atuação de integrantes de alta periculosidade ligados a crimes contra o patrimônio. Além dos presos, os agentes apreenderam 14 armas de fogo, incluindo um fuzil, 155 celulares, 29 veículos, entorpecentes e dinheiro em espécie.

Em fevereiro deste ano, uma outra fase da operação terminou com mais de 600 presos em todo o Estado do Rio. Um dos detidos foi um homem apontado como integrante de um grupo envolvido em diversos roubos a veículos no estado, principalmente em São Gonçalo, na Região Metropolitana.