Policiais do 31º BPM mobilizados para a operação no Terreirão - Divulgação

Policiais do 31º BPM mobilizados para a operação no TerreirãoDivulgação

Publicado 26/11/2026 09:41

Policiais militares realizam, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26), operações em duas comunidades das zonas Norte e Sudoeste do Rio. As ações acontecem nas comunidades do Fubá, no Campinho, e do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. Segundo a Polícia Militar, os objetivos são combater a atuação de grupos criminosos, apreender materiais ilícitos, cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados. Até o momento, as duas operações permanecem em andamento.

Já no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, policiais do 31º BPM (Recreio) atuam para impedir possíveis confrontos armados entre grupos criminosos. A operação também tem como objetivos apreender armas e drogas, recuperar veículos roubados e desobstruir vias públicas. As duas ações começaram nas primeiras horas desta quinta-feira e, até a última atualização divulgada pela Polícia Militar, não havia informações sobre prisões ou apreensões. A corporação não informou previsão para o encerramento dos trabalhos. Segundo a PM, a retirada de barricadas e outros obstáculos instalados nas ruas busca garantir o direito de circulação dos moradores. As estruturas são utilizadas por criminosos para dificultar a entrada de forças de segurança nas comunidades e restringir o deslocamento de veículos e pedestres. Outro foco da operação é combater possíveis cobranças indevidas por serviços delegados, como fornecimento de internet e televisão por assinatura. A prática ocorre quando grupos criminosos impõem pagamentos a moradores para permitir o acesso a determinados serviços ou controlam ilegalmente a prestação dessas atividades. Na Comunidade do Fubá, a ação é conduzida por agentes do 9º BPM (Rocha Miranda). De acordo com a corporação, o trabalho busca desarticular as atividades da facção criminosa que atua na região. Os policiais também verificam informações recebidas pelo Disque-Denúncia e cumprem mandados de prisão.

Disputas entre facções

A disputa por território entre grupos armados voltou a ganhar força no Rio de Janeiro. Com menos áreas ainda sem o domínio de alguma organização criminosa, as facções passaram a mirar regiões controladas por rivais, aumentando os confrontos. Um dos principais movimentos é do Comando Vermelho contra áreas antes dominadas por milícias.



Depois de anos de expansão, principalmente das milícias entre 2016 e 2020, o avanço sobre novos territórios ficou mais difícil. Com isso, as organizações passaram a buscar espaço por meio de confrontos diretos, o que tem contribuído para o aumento dos tiroteios e da violência em diferentes pontos do estado.

Esse cenário ficou evidente em julho, quando as disputas entre facções criminosas e milícias se intensificaram na região metropolitana do Rio. Ao todo, foram registrados 34 tiroteios provocados por conflitos entre grupos armados, o maior número de 2026. As ocorrências deixaram 29 pessoas baleadas, segundo um levantamento do Instituto Fogo Cruzado.



O número de confrontos mais que dobrou em relação a junho deste ano, quando foram registrados 16 tiroteios. Ainda de acordo com o levantamento, os bairros de Cordovil, Brás de Pina e Vigário Geral passaram por 12 dias seguidos de disputas entre grupos armados ao longo do mês de julho.



De janeiro a julho, foram registrados 138 tiroteios relacionados a disputas entre grupos armados. Veja os números por mês:

Janeiro: 21

Fevereiro: 14

Março: 17

Abril: 13

Maio: 23

Junho: 16

Julho: 34

Em entrevista ao DIA, o sociólogo, pesquisador e economista Helbson de Avila explicou que o aumento das disputas territoriais no Rio de Janeiro está relacionado às mudanças nas relações de poder e ao enfraquecimento das milícias.

“Nos últimos anos, as divisões internas e o enfraquecimento das milícias abriram espaço para o avanço do tráfico de drogas em determinados territórios. Com isso, diferentes grupos passaram a disputar o controle dessas áreas, aumentando a violência e a exposição dos moradores de favelas e periferias a confrontos armados. Esse cenário também evidencia as falhas das políticas de segurança pública no Rio de Janeiro.”



Sobre o avanço do Comando Vermelho em áreas antes controladas por milícias, o pesquisador Helbson de Avila afirma que a expansão para regiões da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense está relacionada à exploração econômica desses territórios.



“Essas áreas se tornaram disputadas porque as milícias já haviam criado formas de cobrança ilegal sobre os moradores, transformando serviços e a própria moradia em fontes de lucro. Ao ocupar esses territórios, o Comando Vermelho não apenas amplia o comércio de drogas, mas também pode passar a explorar atividades econômicas que já eram controladas pelas milícias. Isso mostra como a disputa por essas regiões também envolve o interesse em obter lucro com a população mais vulnerável, em um contexto marcado pelo racismo estrutural.”