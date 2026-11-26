Criança e barbeiro estão internados no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier - Carlos Elias Junior/Agência O DIA

Criança e barbeiro estão internados no Hospital Municipal Salgado Filho, no MéierCarlos Elias Junior/Agência O DIA

Publicado 26/11/2026 09:40

O DIA, a tia da criança, Nathaiane Mendes, revelou que a família vive momentos de angústia desde o momento do tiroteio. Além da criança, uma grávida, uma idosa e um barbeiro foram atingidos. O menino de 6 anos baleado, na tarde desta quarta-feira (26), no Complexo do Lins , na Zona Norte, ainda luta pela vida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ao, a tia da criança, Nathaiane Mendes, revelou que a família vive momentos de angústia desde o momento do tiroteio. Além da criança, uma grávida, uma idosa e um barbeiro foram atingidos.





"Estou com medo. Ele precisa sair dessa, não sabemos viver sem ele. Eu creio em um Deus poderoso", disse. LEIA MAIS: Operação investiga esquema de desvio e receptação de cargas de óleo "Estou com medo. Ele precisa sair dessa, não sabemos viver sem ele. Eu creio em um Deus poderoso", disse.

fotogaleria



A tia, que acompanha a mãe da criança no hospital, contou que o sobrinho estava saindo da casa da avó acompanhado do pai no momento dos disparos. Ele acabou sendo atingido na barriga.

A tia, que acompanha a mãe da criança no hospital, contou que o sobrinho estava saindo da casa da avó acompanhado do pai no momento dos disparos. Ele acabou sendo atingido na barriga.

"Ele não estava brincando na rua. Ele estava na casa da minha mãe e o pai dele foi buscá-lo para levá-lo para casa. Não teve operação. Não teve troca de tiros, mas não adianta muito falar, porque a mídia e as pessoas não acreditam no que as pessoas da comunidade falam. Kathlen morreu pelo mesmo motivo", afirmou.



Em tom de revolta, ela ressaltou ainda que pessoas de bem vivem na comunidade. "Me diz, o que eles conseguiram nessa operação? Meu sobrinho está correndo risco de vida pelo simples fato da polícia ou governo acharem que nós não somos pessoas de bem. A história vai se repetir até quando? Favela não é Faixa de Gaza. Mulher grávida, senhora, barbeiro e uma criança de 6 anos baleados, e cadê o resultado da operação deles? A versão é de que quem mora na favela é bandido, que a polícia estava fazendo seu trabalho", lamentou.



Nathaiane explicou ainda que o barbeiro Marcelo de Souza Ferreira foi atingido ao tentar ajudar o seu sobrinho. Ele também segue internado no Hospital Salgado Filho, em estado gravíssimo.

Já a idosa Mariza Pinheiro da Silva, recebeu alta. Enquanto a grávida de quatro meses, Vitória Vivian de Almeida, baleada no pé, foi transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece estável.

O que diz a polícia?

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 26ª DP (Todos os Santos), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizavam um trabalho de inteligência e monitoramento no entorno do Complexo do Lins.

A ação tinha como alvo o traficante Macumbinha e sua quadrilha. O criminoso, integrante do Comando Vermelho, é uma das principais lideranças da localidade e apontado como um dos responsáveis por roubos de veículos e cargas na Zona Norte e pelo latrocínio que vitimou um coronel da Polícia Militar.



"Por se tratar de uma região conflagrada, foi solicitado o apoio da Core para o monitoramento, realizado na área externa da comunidade, sem ingresso das equipes policiais em seu interior", disse a Civil por meio de nota.

Ainda segundo a corporação, enquanto estavam no entorno da comunidade, as equipes policiais foram atacadas por criminosos, que fizeram disparos contra os agentes. Os agentes afirmam que não houve confronto.



"Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. Segundo informações preliminares, elas estavam em uma rua paralela àquela em que se encontravam os policiais", disse a Civil em outro trecho do comunicado.

Caso Kathlen Romeu





Inicialmente, os agentes alegaram que houve confronto com criminosos. No entanto, as investigações apontaram que o disparo que atingiu a jovem partiu de policiais militares.



Em março de 2025, a Justiça decidiu que Rodrigo e Marcos deveriam ser submetidos a júri popular, diante dos elementos reunidos durante a investigação. Os dois respondem por homicídio qualificado. Kathlen Romeu tinha 24 anos e estava grávida de 13 semanas quando foi baleada no dia 8 de junho de 2021, enquanto caminhava com a avó, Sayonara Oliveira, no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, policiais militares realizavam uma operação na região. A jovem foi atingida por um disparo de fuzil no tórax, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. O bebê também morreu.Inicialmente, os agentes alegaram que houve confronto com criminosos. No entanto, as investigações apontaram que o disparo que atingiu a jovem partiu de policiais militares.Em março de 2025, a Justiça decidiu que Rodrigo e Marcos deveriam ser submetidos a júri popular, diante dos elementos reunidos durante a investigação. Os dois respondem por homicídio qualificado.