Bruno da Silva Correa foi levado para a 12ª DP (Copacabana) - Divulgação / Seop

Bruno da Silva Correa foi levado para a 12ª DP (Copacabana)Divulgação / Seop

Publicado 26/11/2026 10:23

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Força Municipal, que consiste na Divisão de Elite da Guarda Municipal, prenderam dois homens por violência contra pessoas do gênero feminino, em ocorrências distintas, nesta quarta-feira (25). Em Copacabana, na Zona Sul, um suspeito de assediar uma adolescente, de 14 anos, foi preso. Em Inhoaíba, na Zona Oeste, houve um caso de agressão e ameaça contra mulheres.

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Durante patrulhamento na Rua Guimarães Natal, no Parque Estadual da Chacrinha, em Copacabana, uma equipe da Seop percebeu que Bruno da Silva Correa, de 43 anos, estaria importunando, sexualmente, uma menina, de 14. No momento em que a jovem percebeu a aproximação dos agentes, ela fez o sinal de ajuda, que consiste em mostrar a palma da mão, dobrar o polegar para dentro da palma e fechar os outros dedos sobre ela.

Enquanto a equipe conversava com a adolescente, o homem tentou fugir. Ele acabou sendo cercado por outros agentes, que estavam no início da trilha do parque.

Ambos foram levados para a 12ª DP (Copacabana). Após prestar depoimento, a vítima foi encaminhada para a sua residência pela equipe feminina que participou da ação. Já Bruno permaneceu preso.

A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.

Agressão e ameaça em Inhoaíba

Também nesta quarta-feira (25), um homem foi preso em flagrante após uma ocorrência de violência doméstica, no Parque Oeste, em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio.



Equipes da Força Municipal receberam informações de populares, que disseram que uma mulher estava sendo agredida no interior do espaço. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a vítima, que contou ter sido atacada pelo ex-companheiro.

De acordo com os relatos, o homem segurou a vítima pelos braços, apertou seu rosto e causou arranhões. Uma testemunha que presenciou a agressão relatou ainda que ele a segurou pelo pescoço, aparentemente tentando sufocá-la.

Ao tentar intervir nas agressões, a testemunha disse que também foi ameaçada pelo agressor, que afirmou que lhe daria um tiro caso continuasse interferindo.

Segundo a Força Municipal, durante a abordagem, nenhum objeto ilícito ou arma de fogo foi encontrado com o autor.

A equipe conduziu o homem para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do bairro, junto com a vítima e a testemunha. Na unidade, ele permaneceu preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica.

O nome do autor não foi divulgado. O espaço está aberto para manifestação de sua defesa.