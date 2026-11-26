Kaylane Vitória foi levada para a 5ª DP (Mem de Sá) - Divulgação / Polícia Civil

Kaylane Vitória foi levada para a 5ª DP (Mem de Sá)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 26/11/2026 11:41

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (26), mais dois suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio ao professor e escritor André Aires , de 42 anos, ocorrida nas imediações da Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, no último dia 15 de novembro. A vítima, que segue internada em estado grave, apresentou sinais de infecção.

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As investigações da 5ª DP (Mem de Sá) identificaram, a partir de análises de imagens de câmeras de segurança e depoimentos, que houve uma série de ataques contra pessoas no mesmo dia em que Aires foi agredido. Esses delitos aconteceram todos na mesma região, sendo atribuídos a um grupo que se autodenominou como "Bonde da Cruz Vermelha".

De acordo com as apurações, o primeiro episódio aconteceu minutos antes do espancamento do professor. Um homem, que andava por uma calçada com uma mochila, foi cercado, contido, arrastado e derrubado. Depois, agressores o atingiram com chutes e pisões na cabeça. Ele, que permaneceu um tempo caído, ainda teve a mochila subtraída.

Victor Hugo de Araújo Palmeira como um dos agressores desse primeiro caso. Ele está preso e já A 5ª DP identificoucomo um dos agressores desse primeiro caso. Ele está preso e já virou réu pelo crime de tentativa de homicídio contra Aires.

Além de Victor Hugo, os investigadores também reconheceram Jair Estevam como um dos envolvidos. A Polícia Civil informou que ele permaneceu a todo momento ao lado dos agressores no primeiro caso, fazendo a escolta do espancamento e do roubo, assegurando a execução do crime.

Ainda segundo a Civil, Victor Hugo agrediu, logo em seguida, uma outra mulher que passava pela rua. Esse caso que gerou a reação e intervenção do professor, que passeava com o companheiro e seus cães. Aires demonstrou indignação com o ocorrido e tentou defender a vítima.

Nesse momento, Kaylane Vitória Venceslau, companheira de Victor Hugo, chegou ao local. De acordo com o depoimento do namorado de Aires, ela passou a ofender o casal com xingamentos homofóbicos, além de fazer ameaças em nome do "Bonde da Cruz Vermelha". Os elementos colhidos pelos investigadores indicam que a mulher incitou as agressões contra o professor.

André foi brutalmente espancado com socos, chutes e cadeiradas. Mesmo após perder a consciência, continuou sendo agredido, inclusive com chutes e pisões na cabeça desferidos por Victor Hugo. Aires teve traumatismo craniano, múltiplas fraturas no rosto, lesão na costela e perfuração no pulmão.

Enquanto o professor seguia caído, uma segunda mulher chegou na praça. Segundo a Civil, Kaylane admitiu que disse para Victor Hugo que teve uma discussão com ela anteriormente. Imagens mostraram o homem e outras pessoas também agredindo essa mulher, com Kaylane ao lado dos agressores.

A partir das imagens e dos depoimentos, a 5ª DP identificou a participação de Jair e de Kaylane nos casos e pediu a prisão dos suspeitos. O homem responderá por tentativa de latrocínio. Já a mulher, por tentativa de homicídio qualificado e injúria racial por homofobia.

Nesta quarta-feira (25), Kaylane já havia sido detida em flagrante por tráfico de drogas, depois de agentes encontrarem 37 porções de crack prontas para a venda com ela, na Praça da Cruz Vermelha.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos.

A reportagem ainda não localizou as defesas de Jair e Kaylane. O espaço está aberto para manifestação.

Infecção

Em boletim divulgado por sua assessoria na tarde desta quarta-feira (25), o professor apresentou um sinal de infecção, identificado pela presença de secreção no dreno torácico. Diante disso, a equipe médica do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio, decidiu deixá-lo novamente sob sedação, o mantendo em sono induzido. A técnica teria sido usada para proporcionar mais conforto e permitir que o organismo se recupere melhor.

"Sobre a sedação e as convulsões, o médico explicou também que, além da infecção no pulmão, a convulsão é causada pelas pancadas na cabeça e voltar com a sedação vai ajudá-lo a descansar, pois é isso que vai curar a contusão (que não tem indicação cirúrgica). Ele não havia tido convulsão antes porque ela só aparece com o movimento do cérebro quando se tira a sedação; então, se está convulsionando, é porque a contusão ainda não está boa e foi exatamente isso que a tomografia recente mostrou", diz o texto.

Os antibióticos foram ajustados. Médicos também fizeram exames para identificar o agente causador da infecção e direcionar o tratamento da forma mais adequada.

Aires continua com o auxílio da ventilação mecânica, que será ajustada enquanto estiver sedado. A função dos rins permanece boa, e a anemia apresentada na terça-feira (24) já foi corrigida. Seu estado continua sendo considerado grave.

