Autoridades reforçam medidas de prevenção e necessidade de vacinação contra a covid-19 - Reprodução / UCLA

Autoridades reforçam medidas de prevenção e necessidade de vacinação contra a covid-19Reprodução / UCLA

Publicado 26/11/2026 10:33

O Estado do Rio registrou 2.424 casos confirmados de covid-19 entre os dias 15 e 21 de novembro, segundo dados do painel Monitora RJ, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). O número é o maior registrado em uma semana epidemiológica (SE), métrica adotada por padrões internacionais que contabiliza números de domingos aos sábados, no ano de 2026.

Além disso, a taxa de positividade dos testes para covid-19 realizados na rede pública passou de 25,9% para 34,3%.

No total, as autoridades identificaram 5.473 casos da doença no mês de novembro, com seis mortes no período. Entretanto, apesar do crescimento recente, o cenário ainda não se reflete em crescimento dos óbitos registrados, que permaneceram baixos e esporádicos nas últimas semanas disponíveis, sem evidência de aumento sustentado.

"A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger contra a covid-19. Observamos que, apesar do aumento na circulação do vírus, as solicitações de leitos para pacientes com covid-19 e os óbitos não têm acompanhado esse ritmo", aponta a a superintendente de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, Luciane Velasque.

Até o momento, conforme a última atualização, a SES-RJ contabilizou 19.158 casos confirmados em todo o ano, além de 626 internações e 80 mortes. Na capital, conforme o painel EpiRio, da prefeitura, o número de casos confirmados da covid-19 em 2026 é de 10.982, com 32 óbitos.

Entenda o que pode ter causado o aumento nos casos

Na avaliação do professor da Faculdade de Ciências Médicas da Uerj, Marcos Junqueira, vários fatores podem ter causado o aumento. O principal deles é o surgimento da nova cepa da doença, a PJ2.1.

"No início de 2026, a OMS identificou uma nova cepa do SARS-Cov-2, a PJ2.1, como uma variante de monitoramento, ou seja, uma variante nova circulando inicialmente no Canadá, mas que já se espalhou por diversos países no mundo e chegou ao Brasil em agosto. Não é uma variante de preocupação, que seria uma variante nova, capaz de fazer uma nova onda da doença. Uma variante de monitoramento consegue provocar pequenos surtos, mas ainda não é capaz de provocar uma nova onda do SARS-Cov-2 em diversos continentes. Esse é um dos motivos: o surgimento de uma nova variante", disse, ao O DIA.

Além disso, Marcos também ressalta que a época do ano pode ter impacto na circulação do vírus. "Existem épocas do ano onde tem maior circulação de determinados vírus. O SARS-Cov-2 não tem isso muito bem determinado, mas provavelmente, esse período de primavera e início de verão está favorecendo a circulação dessa nova variante aqui no Brasil e também porque como é uma nova variante, nem todo mundo tem imunidade contra ela. A imunidade é adquirida para as variantes que já fomos expostos", disse.

O professor também detalha o conceito chamado de "imunidade cruzada". "Já fomos expostos a muitas variantes do covid-19. Nosso sistema imunológico conhece a doença. Quando surge uma variante um pouco diferente, por exemplo essa, nosso sistema imunológico consegue reconhecer e combater, mas não com tanta eficácia quanto as anteriores. Algumas pessoas conseguem combater muito bem e não vão ficar doentes, mas uma parte da população não consegue fazer isso e fica doente. Por isso, o vírus consegue circular novamente com mais intensidade."

Vacinação

Em 2026, até esta quarta-feira (25), foram aplicadas 742.634 doses do imunizante no território estadual. Em 2025, o estado registrou 674.168 doses do imunizante na população fluminense. Os dados de vacinação são do sistema Seidigi-Demas, do Ministério da Saúde.

Em nota, a SES-RJ informou que tem recebido regularmente do Ministério da Saúde doses da vacina contra a covid-19 que são distribuídas aos municípios fluminenses, e estão disponíveis nos postos de saúde. "Podem se vacinar, no intervalo de seis meses, pessoas a partir dos 60 anos de idade e pessoas imunocomprometidas. Gestantes, uma dose a cada gestação", destaca o comunicado, que ressalta, ainda, as categorias que devem receber uma dose anualmente:

-Pessoas que vivem em instituições de longa permanência e seus trabalhadores;

-Indígenas que vivem em terras indígenas;

-Indígenas que vivem fora de terras indígenas;

-Ribeirinhos;

-Quilombolas;

-Puérperas que não foram vacinadas durante a gestação;

-Trabalhadores da saúde;

-Pessoas com deficiência permanente;

-Pessoas com comorbidades;

-Pessoas privadas de liberdade;

-Funcionários do sistema de privação de liberdade;

-Adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas;

-Pessoas em situação de rua;

-Trabalhadores dos correios;

Novas linhas da covid-19 em circulação

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou diferentes linhagens do vírus causador da Covid-19 em circulação na cidade do Rio, com predominância da PJ.2.1. A variante foi encontrada em 58% das amostras analisadas, segundo levantamento realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio). O monitoramento também detectou a presença de outras linhagens, como RF.5 e XFG.

Ao todo, foram sequenciados 167 genomas de amostras coletadas entre 17 de outubro e 6 de novembro. Deste total, 96 correspondiam à PJ.2.1, enquanto a RF.5 representou 22% e a XFG, 11%.

As análises foram conduzidas pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), referência nacional para o agravo. O sequenciamento genômico permite identificar as características do vírus e acompanhar mudanças nas linhagens em circulação.

A PJ.2.1 foi identificada inicialmente no Canadá, em maio deste ano, e chegou ao Brasil no fim de agosto. Além do Rio, há registros da linhagem em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a variante como sob monitoramento, categoria que indica a necessidade de acompanhamento pelas autoridades sanitárias.

Segundo a virologista Paola Cristina Resende, do IOC/Fiocruz, a classificação da OMS não significa que a linhagem seja necessariamente mais perigosa. Ela explica que a variante apresenta maior potencial de transmissibilidade, mas as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) conferem proteção contra ela, principalmente contra casos graves.

Os sintomas são semelhantes aos de gripe e resfriado, como febre, tosse, dor de garganta e coriza. A pesquisadora recomenda que pessoas dos grupos de risco mantenham a vacinação em dia – feita no Estado do Rio através de postos de saúde municipais – e reforça a importância da lavagem das mãos e do uso de máscaras por quem apresentar sintomas.