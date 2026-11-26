Asfalto deteriorado em curva da rodovia, sob manutenção do DNIT - Divulgação/Ascom Bebeto

Asfalto deteriorado em curva da rodovia, sob manutenção do DNIT Divulgação/Ascom Bebeto

Publicado 26/11/2026 10:41 | Atualizado 26/11/2026 10:52



A nova concessão da BR-393 será tema de uma mesa-redonda, nesta quinta-feira (26), em Volta Redonda, com a participação de prefeitos dos municípios cortados pela rodovia e representantes do setor produtivo, como a Firjan, Fecomércio e ADR Sul Fluminense. O encontro, que vai discutir os impactos e as demandas da região em relação ao futuro da estrada , foi proposto pelo deputado federal Bebeto (PP-RJ) e será realizado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, às 14h30, na UGB/FERP, no bairro Aterrado.

A proposta do parlamentar é que o novo contrato seja discutido com quem vive a estrada antes de ser assinado, e não depois. Estão em pauta as obras previstas, os prazos, a localização dos pontos de cobrança e o valor das tarifas.



"A BR-393 liga o Sul Fluminense ao Centro-Sul do estado e à Zona da Mata mineira. Por ela passa quem trabalha, quem estuda, quem precisa chegar ao hospital e a carga que movimenta a economia dessas cidades. Não dá para fechar um contrato desse tamanho sem ouvir os prefeitos e quem produz na região", afirma Bebeto.



Histórico



Concedida à iniciativa privada em 2008, a BR-393 passou da administração da Acciona para a K-Infra e ficou sem concessionária em 2025, quando o contrato foi encerrado. Desde então, a manutenção da rodovia está sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).



Em abril deste ano, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir as condições do trecho entre Jamapará, em Sapucaia, e Volta Redonda. O encontro foi solicitado pelo deputado federal Bebeto (PP-RJ), autor do Requerimento 9/2026, e contou com representantes do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Na ocasião, foram discutidos problemas como buracos, acidentes e as condições de conservação da via.



Bebeto também apresentou uma emenda destinada à BR-393 durante a análise das propostas da Comissão de Viação e Transportes para o Orçamento da União.



"A população da região já sabe o que acontece quando a concessão não funciona: buraco, acidente e cidade isolada. Desta vez, queremos um contrato com obra, prazo e fiscalização de verdade. E isso começa ouvindo quem está lá", diz o deputado.



O que prevê a nova concessão?



Batizada de Rota Vale do Café, a nova concessão vai abranger 204,7 km entre Barra Mansa e Além Paraíba (MG), passando por Volta Redonda, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios e Sapucaia.



O estudo do Ministério dos Transportes prevê R$ 3,05 bilhões em investimentos. Estão no pacote 15 km de duplicação, concentrados na região de Três Rios, 6,2 km de faixas adicionais, cerca de 19 km de contornos, 69 trevos e acessos, seis novas passarelas e um ponto de parada para caminhoneiros. A cobrança deve ser feita em três pórticos de pedágio eletrônico (free flow), o mesmo número de praças da concessão anterior.



O projeto será o primeiro do modelo que o ministério chama de "concessão inteligente", com obras iniciais mais enxutas e foco na redução de acidentes. A ampliação da capacidade da via fica condicionada ao aumento do tráfego ao longo do contrato. O leilão, inicialmente previsto para dezembro, foi adiado para 2027.