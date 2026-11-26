DVD foi preso em ação conjunta das polícias Civil do Rio e do Espírito Santo - Reprodução/PCERJ

DVD foi preso em ação conjunta das polícias Civil do Rio e do Espírito SantoReprodução/PCERJ

Publicado 26/11/2026 11:21

O jogador David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, foi preso, nesta quinta-feira (26), no Centro de Treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. A ação foi realizada por agentes da 14ªDP (Leblon), em apoio a Polícia Civil do Espírito Santo.

Veja vídeo:

Jogador do Vasco David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, é preso em CT do clube nesta quinta-feira (26). Crédito: Reprodução/Rede Social https://t.co/rujYiK5v3E — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2026

O atleta é investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo.



Além dos supostos vínculos com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no Espírito Santo, o jogador também figura em outras investigações que apuram possíveis ligações com integrantes da mesma facção criminosa na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro.



As diligências e investigações permanecem em andamento.

O atleta é investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo.Além dos supostos vínculos com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no Espírito Santo, o jogador também figura em outras investigações que apuram possíveis ligações com integrantes da mesma facção criminosa na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro.As diligências e investigações permanecem em andamento.

Em nota, o Vasco da Gama informou que o atleta David foi conduzido à delegacia em razão do cumprimento de mandado judicial.



"Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes. Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso", disse em comunicado.

Passaporte apreendido

No final de outubro, David teve o passaporte apreendido por determinação da Justiça. Na ocasião, o documento foi entregue por seu advogado Silmar Junior. Como justificativa, a defesa alegou que o atleta havia participado de uma partida contra o Flamengo na noite anterior e, por isso, não compareceu à unidade.



Além da proibição de deixar o país, o jogador também foi submetido a outras medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas, além da obrigação de comparecer periodicamente à Justiça.

A defesa de David, na época, negou as acusações. A reportagem tenta um novo posicionamento nesta quinta. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Carreira

Contratado em 2024 por empréstimo junto ao Internacional, o atacante de 31 anos agradou e foi comprado ao fim do mesmo ano. Essa é sua terceira temporada pelo Cruz-Maltino.

David nasceu em Serra, no Espírito Santo e começou a carreira no futebol nas divisões de base do Rio Branco-ES. Foi para o Vitória ainda no sub-20, em 2015, mesmo ano em que estreou pelos profissionais.

Foram três temporadas no clube baiano, onde se destacou em 2017 ao marcar 11 gols em 63 partidas. Ele chamou a atenção de grandes clubes e acabou contratado pelo Cruzeiro.

Entretanto, não conseguiu repetir o desempenho em 2018 e 2019, mas foi campeão da Copa do Brasil. Fora dos planos, foi jogar no Fortaleza.



David voltou a se destacar com uma sequência de mais de 50 partidas em duas temporadas, ganhou uma música chamada 'Tropa do DVD" e o Internacional o comprou.

Mas não foi bem no clube gaúcho tendo marcado apenas duas vezes em 39 jogos. E foi jogar por empréstimo ao São Paulo, onde também não se firmou em 2023, mas foi campeão da Copa do Brasil. Agora no Vasco, DVD teve altos e baixos ao longo dos anos.