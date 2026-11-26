Van foi alvejada pelos criminosos na Vila Sapê - Reprodução / Redes sociais

Van foi alvejada pelos criminosos na Vila SapêReprodução / Redes sociais

Publicado 26/11/2026 11:28





Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento pela região quando foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a van com diversas perfurações provocadas por tiros. O motorista havia sido atingido na perna.



A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, onde permaneceu internada em observação. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do profissional.



De acordo com informações preliminares repassadas pela corporação, os autores dos disparos estavam em um veículo. Eles teriam desembarcado e atirado contra a van antes de fugirem. Os relatos iniciais apontam que os atiradores seriam integrantes de uma milícia que atua na área, mas ainda não há confirmação sobre a motivação do ataque ou a identidade dos envolvidos. Um motorista de van foi baleado na perna durante um ataque a tiros na noite desta quarta-feira (25), na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. O crime aconteceu próximo a uma estação do BRT na Vila Sapê. Segundo a Polícia Militar , homens desembarcaram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra o transporte.Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento pela região quando foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a van com diversas perfurações provocadas por tiros. O motorista havia sido atingido na perna.A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, onde permaneceu internada em observação. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do profissional.De acordo com informações preliminares repassadas pela corporação, os autores dos disparos estavam em um veículo. Eles teriam desembarcado e atirado contra a van antes de fugirem. Os relatos iniciais apontam que os atiradores seriam integrantes de uma milícia que atua na área, mas ainda não há confirmação sobre a motivação do ataque ou a identidade dos envolvidos.

Momentos antes do ataque dos criminosos, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), vinculado ao 2º CPA (Comando de Policiamento de Área), realizaram a Operação Barricada Zero na região da Vila Sapê. A ação teve o objetivo de remover instalações ilegais instaladas pela facção criminosa que atua na comunidade como forma de dificultar a mobilidade das forças de segurança.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram atacados a tiros no momento em que chegaram à Vila do Sapê, dando início a um confronto entre as equipes e os criminosos. Dois homens foram presos em flagrante e os agentes ainda apreenderam uma pistola de calibre 9mm, drogas, um radiotransmissor e uma câmera utilizada por criminosos para acompanhar toda a movimentação das forças de segurança.

Após o fim da operação contra as barricadas, os policiais continuaram na região para reforçar o patrulhamento. Foi nesse momento que aconteceu a emboscada a tiros contra o motorista da van.



O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), para onde os agentes militares levaram o homem preso e o material apreendido durante a operação. A Polícia Civil, responsável pela investigação, atua com o objetivo de identificar e localizar os bandidos responsáveis pelo ataque que terminou com a vítima baleada na perna.