Droga estava escondida no cós da calça do bebê, de apenas 5 mesesDivulgação / Seppen
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De acordo com a secretaria, embalagens contendo haxixe estavam escondidas no cós da calça do bebê. Durante o procedimento de revista, que acontece antes de toda visitação social, os policiais penais solicitaram que a fralda da criança fosse trocada.
Neste momento, foi identificado um volume suspeito no cós da calça do bebê. Ao ser questionada, a mulher confessou que transportava dois invólucros contendo substância entorpecente na vestimenta.
A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Como ela estava com os dois filhos menores de idade, os agentes realizaram contato com a avó materna das crianças para assumir os cuidados necessários. O Conselho Tutelar também foi comunicado.
Drogas nas partes íntimas
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Segundo a Seppen, o material entorpecente foi identificado pelos policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) durante o procedimento de revista no momento em que a visitante passou pelo scanner corporal.
Ao ser questionada sobre a imagem suspeita, a mulher confessou que escondia cocaína nas partes íntimas. Ela foi encaminhada à 34ª DP (Bangu) e autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Com início em agosto deste ano, quando as ações de repressão a ilegalidades foram intensificadas no sistema prisional fluminense, a Operação Illicitus já apreendeu mais de 2.200 celulares e 46 quilos de drogas. Ao todo, até o momento, foram 29 visitantes presos neste período, além de dois policiais penais flagrados tentando entrar ou facilitando a entrada de itens proibidos.
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