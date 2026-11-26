Droga estava escondida no cós da calça do bebê, de apenas 5 meses - Divulgação / Seppen

Droga estava escondida no cós da calça do bebê, de apenas 5 mesesDivulgação / Seppen

Publicado 26/11/2026 14:28





Leia mais!



Leia mais!



De acordo com a secretaria, embalagens contendo haxixe estavam escondidas no cós da calça do bebê. Durante o procedimento de revista, que acontece antes de toda visitação social, os policiais penais solicitaram que a fralda da criança fosse trocada.



Neste momento, foi identificado um volume suspeito no cós da calça do bebê. Ao ser questionada, a mulher confessou que transportava dois invólucros contendo substância entorpecente na vestimenta.



A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Como ela estava com os dois filhos menores de idade, os agentes realizaram contato com a avó materna das crianças para assumir os cuidados necessários. O Conselho Tutelar também foi comunicado. Uma mulher de 32 anos foi presa ao tentar acessar o Presídio Jonas Lopes de Carvalho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio , com droga escondida na roupa do próprio filho, de 5 meses. A ação, que faz parte da Operação Illicitus, da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), aconteceu nesta quarta-feira (25).Leia mais! Mais dois suspeitos de envolvimento em agressão a professor são presos Leia mais! Motorista de van é baleado durante ataque a tiros em Jacarepaguá De acordo com a secretaria, embalagens contendo haxixe estavam escondidas no cós da calça do bebê. Durante o procedimento de revista, que acontece antes de toda visitação social, os policiais penais solicitaram que a fralda da criança fosse trocada.Neste momento, foi identificado um volume suspeito no cós da calça do bebê. Ao ser questionada, a mulher confessou que transportava dois invólucros contendo substância entorpecente na vestimenta.A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Como ela estava com os dois filhos menores de idade, os agentes realizaram contato com a avó materna das crianças para assumir os cuidados necessários. O Conselho Tutelar também foi comunicado.

Drogas nas partes íntimas