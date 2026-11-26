Faetec abre 86 vagas gratuitas em Quintino para pessoas com deficiência e TEADivulgação Faetec
O processo seletivo será dividido em duas etapas: sorteio eletrônico e entrevista. A primeira está prevista para 7 de dezembro, com divulgação do resultado no dia 8, pelo site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br). Os candidatos classificados participarão de entrevistas entre os dias 10 e 17 de dezembro.
As conversas serão conduzidas pela equipe do Favo de Mel, que avaliará o perfil, as habilidades, as competências e as necessidades de apoio de cada participante, seguindo os critérios do modelo psicossocial. O resultado final será divulgado em 18 de dezembro. Já as matrículas acontecerão de 25 a 29 de janeiro de 2027, na própria unidade.
Podem participar jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou TEA que tenham pelo menos 18 anos completos no momento da matrícula. Para concorrer, é necessário apresentar laudo médico com referência ao CID (Classificação Internacional de Doenças) ou à CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), além de CPF próprio. Não há exigência de escolaridade mínima.
Os cursos têm duração de dois anos, com possibilidade de mais um ano de vivência laboral. A formação busca desenvolver habilidades sociais, práticas e profissionais, respeitando as necessidades individuais dos alunos. A proposta também tem como objetivo estimular a autonomia e preparar os participantes para o mercado de trabalho.
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Além disso, a taxa de positividade dos testes para covid-19 realizados na rede pública passou de 25,9% para 34,3%.
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