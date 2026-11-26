Caso aconteceu pela manhã - Reprodução / X

Caso aconteceu pela manhãReprodução / X

Publicado 26/11/2026 14:43

Um homem de 20 anos morreu baleado ao tentar assaltar um policial militar de folga na manhã desta quinta-feira (26), na Estrada do Tindiba, no bairro do Pechincha, Zona Sudoeste do Rio . Segundo informações divulgadas pela PM, o agente estava em seu carro, quando duas motos o ultrapassaram e um dos condutores seguiu em sua direção, anunciando o assalto, próximo à antiga concessionária Motoclean Honda.

Então, o militar reagiu e disparou contra o suspeito, que morreu no local, enquanto o outro motociclista fugiu. As autoridades recolheram no local um revólver com a numeração suprimida e a moto utilizada na tentativa de roubo. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 10h30 para o caso e constatou o óbito no local.

Já a Polícia Civil afirmou, em comunicado, que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e que ainda não identificou o suspeito. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

Operação na Zona Sudoeste

A Polícia Militar realiza uma operação no Terreirão, Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, desde a manhã desta quinta-feira, com o objetivo de impedir possíveis confrontos armados entre grupos criminosos. A operação, realizada por policiais do 31º BPM (Recreio), também buscou apreender armas e drogas, recuperar veículos roubados e desobstruir vias públicas.

Segundo a PM, a retirada de barricadas e outros obstáculos instalados nas ruas busca garantir o direito de circulação dos moradores. As estruturas são utilizadas por criminosos para dificultar a entrada de forças de segurança nas comunidades e restringir o deslocamento de veículos e pedestres.

As autoridades também fazem uma operação na Comunidade do Fubá, esta localizada na Zona Norte. A ação é conduzida por agentes do 9º BPM (Rocha Miranda). De acordo com a corporação, o trabalho busca desarticular as atividades da facção criminosa que atua na região. Os policiais também verificam informações recebidas pelo Disque-Denúncia e cumprem mandados de prisão.

Outro foco da operação é combater possíveis cobranças indevidas por serviços delegados, como fornecimento de internet e televisão por assinatura. A prática ocorre quando grupos criminosos impõem pagamentos a moradores para permitir o acesso a determinados serviços ou controlam ilegalmente a prestação dessas atividades.

As duas ações começaram nas primeiras horas desta quinta-feira e, até a última atualização divulgada pela Polícia Militar, não havia informações sobre prisões ou apreensões. A corporação não informou previsão para o encerramento dos trabalhos.