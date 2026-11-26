Ligação clandestina sem medidor durou pelo menos um ano no Jardins Barra BonitaDivulgação Light
De acordo com a Polícia Civil, agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) realizaram a ação durante a Operação Espoliador. Os policiais compareceram ao endereço para entregar uma intimação referente a uma investigação de perturbação do sossego. Durante a diligência, perceberam que, apesar da ausência de medidor, havia lâmpadas acesas e uma bomba de piscina em funcionamento. Também não encontraram equipamentos de geração própria de energia.
Diante da suspeita, a concessionária Light foi acionada. Um eletricista da distribuidora constatou que o imóvel era abastecido por uma conexão clandestina feita diretamente na rede subterrânea, sem passar por medidor.
De acordo com a concessionária, cerca de 30 megawatts-hora (MWh) deixaram de ser contabilizados durante o período estimado de funcionamento da ligação clandestina, o equivalente a aproximadamente R$ 38 mil em energia não faturada.
A mulher foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante por furto de energia elétrica. As investigações prosseguem para apurar o tempo de uso da ligação irregular e dimensionar o prejuízo.
Prejuízos e riscos
Somente no primeiro semestre de 2026, mais de 153 mil ligações clandestinas em residências e estabelecimentos comerciais foram regularizadas pela concessionária. No mesmo período, a empresa recuperou 252 GWh de energia, volume suficiente para abastecer aproximadamente 84 mil residências durante um ano.
Além do impacto financeiro, as ligações irregulares podem sobrecarregar a rede elétrica, elevar o risco de acidentes e prejudicar a qualidade do serviço oferecido aos consumidores que mantêm as contas em dia.
A distribuidora informou que mantém operações permanentes de inspeção, manutenção e regularização em toda a sua área de concessão. As iniciativas têm como objetivo preservar a segurança da rede, reduzir riscos à população e garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia.
Motorista de van é baleado
Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento pela região quando foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a van com diversas perfurações provocadas por tiros. O motorista havia sido atingido na perna.
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