Ligação clandestina sem medidor durou pelo menos um ano no Jardins Barra Bonita - Divulgação Light

Ligação clandestina sem medidor durou pelo menos um ano no Jardins Barra BonitaDivulgação Light

Publicado 26/11/2026 15:15

Uma mulher foi presa em flagrante por furto de energia elétrica em uma residência de luxo no condomínio Jardins Barra Bonita, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (25). O imóvel não possuía medidor de luz e recebia eletricidade por meio de uma ligação clandestina diretamente na rede subterrânea de distribuição. Segundo estimativas da Light, a irregularidade ocorria há pelo menos um ano e gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 38 mil.

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De acordo com a Polícia Civil, agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) realizaram a ação durante a Operação Espoliador. Os policiais compareceram ao endereço para entregar uma intimação referente a uma investigação de perturbação do sossego. Durante a diligência, perceberam que, apesar da ausência de medidor, havia lâmpadas acesas e uma bomba de piscina em funcionamento. Também não encontraram equipamentos de geração própria de energia.



Diante da suspeita, a concessionária Light foi acionada. Um eletricista da distribuidora constatou que o imóvel era abastecido por uma conexão clandestina feita diretamente na rede subterrânea, sem passar por medidor.



De acordo com a concessionária, cerca de 30 megawatts-hora (MWh) deixaram de ser contabilizados durante o período estimado de funcionamento da ligação clandestina, o equivalente a aproximadamente R$ 38 mil em energia não faturada.



A mulher foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante por furto de energia elétrica. As investigações prosseguem para apurar o tempo de uso da ligação irregular e dimensionar o prejuízo.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) realizaram a ação durante a Operação Espoliador. Os policiais compareceram ao endereço para entregar uma intimação referente a uma investigação de perturbação do sossego. Durante a diligência, perceberam que, apesar da ausência de medidor, havia lâmpadas acesas e uma bomba de piscina em funcionamento. Também não encontraram equipamentos de geração própria de energia.Diante da suspeita, a concessionária Light foi acionada. Um eletricista da distribuidora constatou que o imóvel era abastecido por uma conexão clandestina feita diretamente na rede subterrânea, sem passar por medidor.De acordo com a concessionária, cerca de 30 megawatts-hora (MWh) deixaram de ser contabilizados durante o período estimado de funcionamento da ligação clandestina, o equivalente a aproximadamente R$ 38 mil em energia não faturada.A mulher foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante por furto de energia elétrica. As investigações prosseguem para apurar o tempo de uso da ligação irregular e dimensionar o prejuízo.

Prejuízos e riscos



A Light calcula que o furto de energia provoque perdas de aproximadamente R$ 1,3 bilhão por ano. Segundo a distribuidora, o montante poderia ser direcionado à modernização da rede elétrica, à ampliação de investimentos e à melhoria da qualidade do fornecimento para a população.



Somente no primeiro semestre de 2026, mais de 153 mil ligações clandestinas em residências e estabelecimentos comerciais foram regularizadas pela concessionária. No mesmo período, a empresa recuperou 252 GWh de energia, volume suficiente para abastecer aproximadamente 84 mil residências durante um ano.



Além do impacto financeiro, as ligações irregulares podem sobrecarregar a rede elétrica, elevar o risco de acidentes e prejudicar a qualidade do serviço oferecido aos consumidores que mantêm as contas em dia.



A distribuidora informou que mantém operações permanentes de inspeção, manutenção e regularização em toda a sua área de concessão. As iniciativas têm como objetivo preservar a segurança da rede, reduzir riscos à população e garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia.

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