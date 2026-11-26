Gatinha resgatada por taxistas no Túnel Marcello Alencar - Arquivo pessoal

Gatinha resgatada por taxistas no Túnel Marcello AlencarArquivo pessoal

Publicado 26/11/2026 15:34 | Atualizado 26/11/2026 15:38

gata que mobilizou motoristas durante um resgate no entorno do Túnel Marcello Alencar, na manhã de quarta-feira (25), está internada em uma clínica veterinária em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O animal foi levado para a unidade Arca de Noé, onde recebeu atendimento e passou por exames de sangue. Apesar da desidratação, ela está bem e já consegue se alimentar.

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Segundo os taxistas que participaram do resgate, a gata permanece no soro e em um colchão térmico. Os resultados dos exames ainda eram aguardados na tarde desta quinta-feira (26). A expectativa é que ela receba alta nesta sexta-feira (27), caso continue apresentando melhora.



O motorista Renato Pedro conversou com a reportagem de O DIA e contou que percebeu o animal atravessando a pista quando deixava o túnel, no sentido Zona Sul. Ele parou o táxi para evitar que a gata fosse atropelada. Assustada, ela subiu no pneu traseiro esquerdo e, em seguida, se escondeu na estrutura do veículo.



“Eu parei o carro, os outros carros que estavam também. No outro lado, as faixas também pararam. Nisso, ela ficou assustada e, quando eu parei, subiu no pneu do meu carro, no pneu traseiro do lado esquerdo. Aí uma pessoa falou: ‘Está aí no teu pneu’. Um outro rapaz também parou o carro dele e foi tentar pegar ela, mas ela mordeu ele”, relatou Renato.



O taxista contou que, diante da dificuldade para retirar o animal, decidiu pedir ajuda.



“Eu liguei para o 193, porque ninguém estava conseguindo chegar perto dela. Ela estava muito assustada. O pessoal tentou pegar com aquele enforcador, com uma rede, mas não conseguiu”, disse.



A gata acabou se escondendo na região do motor. Foi quando o taxista Gustavo, que passava pelo local, conseguiu alcançá-la e retirá-la. Ele também foi mordido durante a ação. O resgate levou quase duas horas.



“Eu fiquei ali cercando para ela não ir para a rua, mas quem fez o trabalho de tirar ela foi o Gustavo. Ele conseguiu colocar a mão lá dentro do motor e tirar a gata. Deu o maior suporte”, contou Renato, que destacou a ajuda do colega.



Após a retirada, Gustavo levou a gata para a clínica veterinária Arca de Noé, em Caxias. A esposa dele é veterinária, e o taxista já tem experiência em acolher gatos de rua.





Procura por adoção

Agora, os motoristas buscam uma pessoa que possa adotar a gata e oferecer um lar seguro. Renato pediu ajuda para encontrar um adotante e evitar que o animal volte a ficar em situação de abandono.



A ocorrência provocou lentidão no trânsito. Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), o táxi precisou parar na Avenida Alfred Agache, sentido Aterro, logo após a saída do túnel, e uma faixa foi ocupada para o atendimento. Houve reflexos na galeria do túnel, na Avenida Rodrigues Alves e na Avenida Brasil, entre a Rodoviária e o Into. Equipes da CET-Rio e da concessionária responsável pela operação do túnel prestaram apoio.