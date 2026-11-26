Gatinha resgatada por taxistas no Túnel Marcello AlencarArquivo pessoal
O motorista Renato Pedro conversou com a reportagem de O DIA e contou que percebeu o animal atravessando a pista quando deixava o túnel, no sentido Zona Sul. Ele parou o táxi para evitar que a gata fosse atropelada. Assustada, ela subiu no pneu traseiro esquerdo e, em seguida, se escondeu na estrutura do veículo.
“Eu parei o carro, os outros carros que estavam também. No outro lado, as faixas também pararam. Nisso, ela ficou assustada e, quando eu parei, subiu no pneu do meu carro, no pneu traseiro do lado esquerdo. Aí uma pessoa falou: ‘Está aí no teu pneu’. Um outro rapaz também parou o carro dele e foi tentar pegar ela, mas ela mordeu ele”, relatou Renato.
O taxista contou que, diante da dificuldade para retirar o animal, decidiu pedir ajuda.
“Eu liguei para o 193, porque ninguém estava conseguindo chegar perto dela. Ela estava muito assustada. O pessoal tentou pegar com aquele enforcador, com uma rede, mas não conseguiu”, disse.
A gata acabou se escondendo na região do motor. Foi quando o taxista Gustavo, que passava pelo local, conseguiu alcançá-la e retirá-la. Ele também foi mordido durante a ação. O resgate levou quase duas horas.
“Eu fiquei ali cercando para ela não ir para a rua, mas quem fez o trabalho de tirar ela foi o Gustavo. Ele conseguiu colocar a mão lá dentro do motor e tirar a gata. Deu o maior suporte”, contou Renato, que destacou a ajuda do colega.
Após a retirada, Gustavo levou a gata para a clínica veterinária Arca de Noé, em Caxias. A esposa dele é veterinária, e o taxista já tem experiência em acolher gatos de rua.
Procura por adoção
A ocorrência provocou lentidão no trânsito. Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), o táxi precisou parar na Avenida Alfred Agache, sentido Aterro, logo após a saída do túnel, e uma faixa foi ocupada para o atendimento. Houve reflexos na galeria do túnel, na Avenida Rodrigues Alves e na Avenida Brasil, entre a Rodoviária e o Into. Equipes da CET-Rio e da concessionária responsável pela operação do túnel prestaram apoio.
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