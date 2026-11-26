David Corrêa, jogador do Vasco, e Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador do Vila Nova (GO) - Agência O DIA/ Reprodução/ Instagram

David Corrêa, jogador do Vasco, e Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador do Vila Nova (GO)Agência O DIA/ Reprodução/ Instagram

Publicado 26/11/2026 16:03

As prisões dos jogadores David Corrêa , do Vasco, e Hayner William Monjardim Cordeiro, do Vila Nova (GO), foram motivadas após o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) identificar conversas entre os dois que indicariam uma possível tentativa de obstruir as investigações contra uma organização criminosa do estado.

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Um áudio extraído do celular do atleta vascaíno em julho deste ano revela que ele teria oferecido R$ 5 mil a Wesley Almeida de Jesus, testemunha e vítima de uma tentativa de homicídio atribuída a Edson Vander da Silva Júnior, amigo de infância e ex-empresário de David, e Ruan de Freitas Camargo Cruz.



Na gravação, ao ser questionado se havia oferecido dinheiro à vítima, David teria respondido: "Eu ofereci mesmo, mas... só pra deixar isso de lado".

Outras mensagens são alvos de investigação

Outras mensagens citadas no processo mostram duas conversas entre David e Edson. Em uma delas, o ex-empresário afirma que duas pessoas gostariam de conversar com o jogador sobre a tentativa de homicídio. David responde: "Fogo nos dois". Em outro diálogo, o atleta reage a uma mensagem em que Edson mostra uma arma e munições com a frase: "Essa é doida".

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, David e Hayner são investigados por suspeita de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo.



A prisão preventiva foi decretada pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal de Serra, na Grande Vitória. David foi preso na manhã desta quinta-feira, dentro do centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Já Hayner William acabou preso após se apresentar nesta quinta-feira (26) à Polícia Civil, em Goiânia.

No fim de outubro, David teve o passaporte apreendido por determinação da Justiça. Na ocasião, o documento foi entregue por seu advogado, Silmar Junior. A defesa justificou que o atleta não havia comparecido à unidade judicial porque tinha disputado uma partida contra o Flamengo na noite anterior.



Além da proibição de deixar o país, o jogador também estava submetido a outras medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas e a obrigação de comparecer periodicamente à Justiça.

O que dizem as defesas

A defesa de David Corrêa diz que recebeu com surpresa a decisão que decretou sua prisão preventiva e considera a medida extrema e desnecessária. "Desde o início das investigações, David colaborou com as autoridades e vinha cumprindo integralmente as medidas cautelares impostas pela Justiça. A defesa está adotando as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão e já está impetrando Habeas Corpus, confiando que a prisão preventiva será revogada em breve", disse o advogado Silmar Junior.



Em nota, o Vasco da Gama informou que o atleta David foi conduzido à delegacia em razão do cumprimento de mandado judicial.



"Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes. Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso", disse em comunicado.

Em nota, o Vila Nova informou que Hayner afirma ser inocente e se prontificou a se apresentar às autoridades assim que tomou conhecimento da medida judicial. O time disse ainda que entende que a medida possui "caráter sensacionalista, com o objetivo de desestabilizar o clube em um momento de importante decisão em sua história". Na sexta-feira (27), às 20h, o clube enfrenta o Atlético-GO, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B.



A reportagem tenta contato com a defesa de Hayner William Monjardim. O espaço está aberto para manifestação.

Quem é David Corrêa

Contratado em 2024 por empréstimo junto ao Internacional, o atacante de 31 anos agradou e foi comprado ao fim do mesmo ano. Essa é sua terceira temporada pelo Cruz-Maltino.

David nasceu em Serra, no Espírito Santo e começou a carreira no futebol nas divisões de base do Rio Branco-ES. Foi para o Vitória ainda no sub-20, em 2015, mesmo ano em que estreou pelos profissionais.

Foram três temporadas no clube baiano, onde se destacou em 2017 ao marcar 11 gols em 63 partidas. Ele chamou a atenção de grandes clubes e acabou contratado pelo Cruzeiro.



Entretanto, não conseguiu repetir o desempenho em 2018 e 2019, mas foi campeão da Copa do Brasil. Fora dos planos, foi jogar no Fortaleza. David voltou a se destacar com uma sequência de mais de 50 partidas em duas temporadas, ganhou uma música chamada 'Tropa do DVD" e o Internacional o comprou.



Mas não foi bem no clube gaúcho tendo marcado apenas duas vezes em 39 jogos. E foi jogar por empréstimo ao São Paulo, onde também não se firmou em 2023, mas foi campeão da Copa do Brasil. Agora no Vasco, DVD teve altos e baixos ao longo dos anos.













