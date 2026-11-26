Receita apreende 58 t de carga falsa avaliada em R$ 18 mi no Porto Seco de Resende - Receita Federal

Receita apreende 58 t de carga falsa avaliada em R$ 18 mi no Porto Seco de Resende Receita Federal

Publicado 26/11/2026 16:22

Os contêineres foram identificados durante uma análise de risco realizada pelos servidores do órgão. Nos documentos apresentados, a carga aparecia como bolsas e malas, que ocupavam as primeiras fileiras dos compartimentos.No entanto, durante a inspeção física, os agentes encontraram uma grande quantidade de produtos diferentes daqueles informados na declaração. Entre os itens estavam camisas de clubes de futebol e calçados esportivos com possíveis sinais de falsificação.A Receita Federal coletou amostras das mercadorias para a realização de análises técnicas. Os laudos deverão verificar a autenticidade dos produtos.A operação integra as ações de fiscalização do comércio exterior e de combate à entrada de mercadorias irregulares no país. Segundo a Receita Federal, o trabalho busca combater a contrafação, proteger os consumidores e preservar a concorrência leal e a economia nacional.