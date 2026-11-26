Receita apreende 58 t de carga falsa avaliada em R$ 18 mi no Porto Seco de Resende Receita Federal
Os contêineres foram identificados durante uma análise de risco realizada pelos servidores do órgão. Nos documentos apresentados, a carga aparecia como bolsas e malas, que ocupavam as primeiras fileiras dos compartimentos.
No entanto, durante a inspeção física, os agentes encontraram uma grande quantidade de produtos diferentes daqueles informados na declaração. Entre os itens estavam camisas de clubes de futebol e calçados esportivos com possíveis sinais de falsificação.
A Receita Federal coletou amostras das mercadorias para a realização de análises técnicas. Os laudos deverão verificar a autenticidade dos produtos.
A operação integra as ações de fiscalização do comércio exterior e de combate à entrada de mercadorias irregulares no país. Segundo a Receita Federal, o trabalho busca combater a contrafação, proteger os consumidores e preservar a concorrência leal e a economia nacional.
Mansão no Recreio é flagrada com furto
De acordo com a Polícia Civil, agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) realizaram a ação durante a Operação Espoliador. Os policiais compareceram ao endereço para entregar uma intimação referente a uma investigação de perturbação do sossego. Durante a diligência, perceberam que, apesar da ausência de medidor, havia lâmpadas acesas e uma bomba de piscina em funcionamento. Também não encontraram equipamentos de geração própria de energia.
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