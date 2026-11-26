Barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, foi baleado no peito e no pescoço no Complexo do Lins - Reprodução/Instagram

Barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, foi baleado no peito e no pescoço no Complexo do LinsReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2026 17:16

O barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, foi baleado ao tentar salvar uma criança de 6 anos durante um tiroteio no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (25). O menino também foi atingido por um disparo. Segundo a tia da criança, Nathaiane Mendes, ele saía da casa da avó acompanhado do pai quando foi baleado no abdômen. Ao presenciar a cena, Marcelo deixou a barbearia onde trabalhava e correu para socorrê-lo, mas também acabou atingido, com ferimentos no peito e no pescoço.

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O caso causou comoção entre os moradores da comunidade. Conhecido como Marcelinho na região, o barbeiro foi lembrado nas redes sociais pela atitude de tentar salvar a criança mesmo em meio aos disparos. "Deus te abençoe muito, Marcelinho. Você foi um enviado de Deus para salvar o Miguel. Se arriscou sem olhar a quem, só quis salvar a vida de uma criança, um inocente", escreveu uma amiga do rapaz.

Outras mensagens publicadas por conhecidos também demonstram o carinho dos moradores pelo barbeiro: “Foi um herói para esse menino, você vai dar testemunho disso ainda", escreveu outro colega.



A criança e Marcelo foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ambos passaram por cirurgias assim que deram entrada na unidade. Segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (26), os dois apresentam estado de saúde gravíssimo.

Outros feridos

Durante a ação, outras duas mulheres também acabaram feridas. Vitória Vivian de Almeida, 22 anos, grávida de quatro meses, foi atingida no pé e transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece estável. A terceira vítima, a idosa Mariza Pinheiro da Silva, já recebeu alta.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 26ª DP (Todos os Santos), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizavam um trabalho de inteligência e monitoramento no entorno do Complexo do Lins.



A ação tinha como alvo o traficante Macumbinha e sua quadrilha. O criminoso, integrante do Comando Vermelho, é uma das principais lideranças da localidade e apontado como um dos responsáveis por roubos de veículos e cargas na Zona Norte e pelo latrocínio que vitimou um coronel da Polícia Militar.



"Por se tratar de uma região conflagrada, foi solicitado o apoio da Core para o monitoramento, realizado na área externa da comunidade, sem ingresso das equipes policiais em seu interior", disse a Civil por meio de nota.



Ainda segundo a corporação, enquanto estavam no entorno da comunidade, as equipes policiais foram atacadas por criminosos, que fizeram disparos contra os agentes. Os agentes afirmam que não houve confronto.



"Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. Segundo informações preliminares, elas estavam em uma rua paralela àquela em que se encontravam os policiais", disse a Civil em outro trecho do comunicado.



Governo do Rio diz que ataque foi covarde e inaceitável

O Governo do Rio de Janeiro manifestou, na tarde desta quinta-feira (26), solidariedade às quatro vítimas atingidas por tiros no Complexo do Lins. "Indignação diante desse ataque covarde e inaceitável. A Polícia Civil realiza uma investigação rigorosa para que os fatos sejam completamente esclarecidos. As armas das equipes foram recolhidas para perícia. O Governo do Estado reitera seu compromisso com a condução transparente e isenta da investigação", disse.

Ainda na nota, o Estado mencionou a versão da Polícia Civil de que os agentes faziam um levantamento de dados de inteligência quando foram atacados a tiros por criminosos. "A apuração já apontou que os agentes não estavam na mesma rua onde as vítimas foram atingidas e que não houve confronto", concluiu.





