Marcelo Abitan, de 49 anos, era assessor parlamentar e empresário - Reprodução / Redes Sociais

Marcelo Abitan, de 49 anos, era assessor parlamentar e empresárioReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/11/2026 16:50 | Atualizado 26/11/2026 16:54

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Raphael responde por homicídio triplamente qualificado. Ele é acusado de matar Marcelo a tiros na madrugada de



De acordo com a acusação, o policial deixou o carro parado na entrada do estacionamento. Marcelo teria buzinado para reclamar da obstrução e, depois, os dois começaram a discutir. O empresário foi baleado e morreu no local. Após os disparos, Raphael deixou o hotel sem prestar socorro. A defesa sustenta que o agente agiu em legítima defesa.



Raphael responde por homicídio triplamente qualificado. Ele é acusado de matar Marcelo a tiros na madrugada de 19 de janeiro de 2025 , na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), o crime aconteceu após uma discussão provocada pelo bloqueio do acesso à garagem de um hotel. A vítima estava hospedada no local com a família.De acordo com a acusação, o policial deixou o carro parado na entrada do estacionamento. Marcelo teria buzinado para reclamar da obstrução e, depois, os dois começaram a discutir. O empresário foi baleado e morreu no local. Após os disparos, Raphael deixou o hotel sem prestar socorro. A defesa sustenta que o agente agiu em legítima defesa.

Viúva acompanhou sessão

A viúva de Marcelo, Raquel Abitan, esteve no tribunal e disse que acompanhar a sessão foi doloroso por trazer de volta a lembrança da morte do marido. Apesar disso, afirmou que não poderia deixar de lutar por justiça.



“Estar aqui hoje nesse julgamento foi muito difícil para mim, porque foi reviver o assassinato do meu marido, como se eu estivesse vendo o corpo dele estirado no chão. Mas eu não podia deixar de lutar por justiça”, declarou.



Raquel também contestou a versão apresentada pela defesa. Segundo ela, imagens das câmeras de segurança mostram que o policial provocou o marido antes dos disparos e que Marcelo saiu do carro com as mãos levantadas.



“Meu marido sai do carro com as mãos para o alto, gesticulando. Então, a tese da defesa de legítima defesa é absurda”, afirmou.



Para a viúva, a decisão também representa uma resposta à sociedade. “Foi feita justiça pelo meu marido e eu fico também com a sensação de justiça para a sociedade, porque ele, sendo mantido preso, a gente evita que ele destrua outras famílias como destruiu a minha”, disse.



O advogado Paulo Klein, que representa a família, também comemorou o resultado. Para ele, a decisão confirma que cabe ao Tribunal do Júri analisar as teses apresentadas pela defesa e decidir sobre a responsabilidade do acusado.



“A minha expectativa foi confirmada. Ela é muito importante porque reafirma que o tribunal está seguindo a jurisprudência, a Constituição e a lei, que reservam todas as questões que foram colocadas pela defesa ao Tribunal do Júri”, afirmou.





Manifestação em frente ao tribunal

Familiares e amigos de Marcelo realizaram um ato pacífico em frente ao TJRJ antes e depois da sessão. O grupo pediu que o policial fosse levado a júri popular. Após a decisão, os participantes rezaram o Pai-Nosso.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Raphael Pinto Ferreira Gedeão. O espaço está aberto para posicionamentos