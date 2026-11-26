Marcelo Abitan, de 49 anos, era assessor parlamentar e empresárioReprodução / Redes Sociais
Raphael responde por homicídio triplamente qualificado. Ele é acusado de matar Marcelo a tiros na madrugada de 19 de janeiro de 2025, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), o crime aconteceu após uma discussão provocada pelo bloqueio do acesso à garagem de um hotel. A vítima estava hospedada no local com a família.
De acordo com a acusação, o policial deixou o carro parado na entrada do estacionamento. Marcelo teria buzinado para reclamar da obstrução e, depois, os dois começaram a discutir. O empresário foi baleado e morreu no local. Após os disparos, Raphael deixou o hotel sem prestar socorro. A defesa sustenta que o agente agiu em legítima defesa.
Viúva acompanhou sessão
“Estar aqui hoje nesse julgamento foi muito difícil para mim, porque foi reviver o assassinato do meu marido, como se eu estivesse vendo o corpo dele estirado no chão. Mas eu não podia deixar de lutar por justiça”, declarou.
Raquel também contestou a versão apresentada pela defesa. Segundo ela, imagens das câmeras de segurança mostram que o policial provocou o marido antes dos disparos e que Marcelo saiu do carro com as mãos levantadas.
“Meu marido sai do carro com as mãos para o alto, gesticulando. Então, a tese da defesa de legítima defesa é absurda”, afirmou.
Para a viúva, a decisão também representa uma resposta à sociedade. “Foi feita justiça pelo meu marido e eu fico também com a sensação de justiça para a sociedade, porque ele, sendo mantido preso, a gente evita que ele destrua outras famílias como destruiu a minha”, disse.
O advogado Paulo Klein, que representa a família, também comemorou o resultado. Para ele, a decisão confirma que cabe ao Tribunal do Júri analisar as teses apresentadas pela defesa e decidir sobre a responsabilidade do acusado.
“A minha expectativa foi confirmada. Ela é muito importante porque reafirma que o tribunal está seguindo a jurisprudência, a Constituição e a lei, que reservam todas as questões que foram colocadas pela defesa ao Tribunal do Júri”, afirmou.
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