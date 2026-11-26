Dois presos, menor apreendido e apreensão de materiais em operação na Dois Irmãos - Divulgação PCRJ

Dois presos, menor apreendido e apreensão de materiais em operação na Dois IrmãosDivulgação PCRJ

Publicado 26/11/2026 17:31

Um homem e uma mulher foram presos e um adolescente apreendido nesta quinta-feira (26), durante uma operação da Polícia Civil na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. As ações, realizadas em dois dias, também resultaram na prisão de outro suspeito na quarta-feira (25). Segundo informações da investigação, os presos têm envolvimento com a facção Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), os agentes buscavam localizar criminosos envolvidos em roubos de cargas na área. O suspeito detido na quarta-feira seria integrante do Terceiro Comando Puro (TCP) e teria vindo de Camará, também na Zona Oeste, e na ocasião a equipe apreendeu um fuzil.



Ao todo, dois homens e uma mulher foram presos e um adolescente, apreendido durante as duas etapas da operação. Segundo a corporação, o local apresenta atuação de integrantes do TCP e de grupos milicianos.



Além do armamento, os agentes reuniram oito carregadores de fuzil, nove rádios transmissores, 48 munições de fuzil de diferentes calibres e 51 munições de pistola calibre .380. Também surgiram no local duas pistolas, uma armação de pistola, quatro capas de colete, dois pares de coturnos e diversas peças de vestuário camuflado.



A lista de apreensões inclui ainda uma caixa com anotações sobre cobranças de cestas básicas de moradores, duas placas de veículos, um rolo de cabo de fibra óptica e um nobreak industrial.



Segundo a Polícia Civil, o armamento era utilizado por criminosos para dar suporte às atividades ilegais na comunidade. A retirada dos equipamentos de circulação representa um impacto na estrutura dos grupos que atuam na localidade.



As ações integram o trabalho da especializada no combate ao roubo de cargas na Zona Oeste, modalidade criminosa que provoca prejuízos ao comércio e ao abastecimento, além de colocar em risco motoristas e trabalhadores do setor de transportes.



As investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto

David, jogador do Vasco, é preso no CT

O jogador David Corrêa da Fonseca , conhecido como DVD, foi preso, nesta quinta-feira (26), no Centro de Treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. A ação foi realizada por agentes da 14ªDP (Leblon), em apoio a Polícia Civil do Espírito Santo.

O atleta é investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo.