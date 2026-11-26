Ressaca no mar do Leblon, em fotos feitas do Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Ressaca no mar do Leblon, em fotos feitas do Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 26/11/2026 17:43 | Atualizado 26/11/2026 17:43

Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o litoral fluminense, com previsão de ondas de até três metros de altura. O alerta começa às 18h desta sexta-feira (27) e segue até as 9h de sábado (28). As ondas devem atingir a faixa litorânea entre Ilhabela, em São Paulo, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, incluindo a cidade do Rio.





Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), as ondas devem seguir na direção sudoeste (SW), com altura entre 2,5 e 3 metros. O órgão recomenda que navegantes consultem os avisos meteorológicos antes de sair para o mar e que as informações sejam divulgadas às comunidades de pesca e de esporte e recreio.



Durante o período de ressaca, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) orienta a população a evitar banho de mar e esportes aquáticos. Também recomenda não permanecer em mirantes ou em locais próximos à água e seguir as orientações dos guarda-vidas. Pescadores devem evitar a navegação enquanto o aviso estiver em vigor.



O COR-Rio também alerta que ciclistas evitem pedalar na orla caso as ondas alcancem a ciclovia. Em caso de acidente no mar, a orientação é não tentar fazer o resgate por conta própria e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



LEIA MAIS: Policial acusado de matar empresário na Barra vai a júri popular Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), as ondas devem seguir na direção sudoeste (SW), com altura entre 2,5 e 3 metros. O órgão recomenda que navegantes consultem os avisos meteorológicos antes de sair para o mar e que as informações sejam divulgadas às comunidades de pesca e de esporte e recreio.Durante o período de ressaca, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) orienta a população a evitar banho de mar e esportes aquáticos. Também recomenda não permanecer em mirantes ou em locais próximos à água e seguir as orientações dos guarda-vidas. Pescadores devem evitar a navegação enquanto o aviso estiver em vigor.O COR-Rio também alerta que ciclistas evitem pedalar na orla caso as ondas alcancem a ciclovia. Em caso de acidente no mar, a orientação é não tentar fazer o resgate por conta própria e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Última ressaca

A última ocorrência com alerta de ressaca localizada na capital foi registrada entre os dias 18 e 19 de outubro. Na ocasião, a Marinha previa ondas de até 2,5 metros na orla carioca. Durante a manhã do dia 19, a força do mar foi percebida no Mirante do Leblon, na Zona Sul.





Fortes chuvas provocam alagamentos em diferentes regiões do Rio



As fortes chuvas que atingem o estado desde a madrugada desta quinta-feira (26) provocaram alagamentos em diversas regiões. Um alerta severo da Defesa Civil chegou a ser enviado aos celulares da população ainda durante a tarde de quarta (25). Nas redes sociais, imagens mostram ruas alagadas em diferentes pontos, incluindo a Baixada Fluminense.

Pela manhã, uma equipe de reportagem de O DIA foi até a Rua Bela, em São Cristóvão, na Zona Norte, e registrou o trabalho da Comlurb pra retirar bolsões d'água da pista.



Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 2h e 3h, houve registro de chuva forte na Penha e moderada em diversos pontos da cidade. Já os cinco maiores acumulados pluviométricos, entre 16h de quarta-feira (25) e 5h desta quinta-feira (26), foram registrados nas seguintes estações: