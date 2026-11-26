8,7 mil têm até segunda-feira para fazer Prova de Vida no RioprevidênciaDivulgação / Governo do Estado
De acordo com o balanço divulgado pela autarquia nesta quinta-feira (26), dos 16.808 segurados que precisam cumprir a exigência neste mês, 8.727 ainda estão pendentes. Até agora, foram contabilizadas 7.911 comprovações e 170 registros de óbitos.
O Rioprevidência alerta que a ausência da Prova de Vida pode resultar na interrupção do pagamento do benefício. Nos próximos dias, uma relação dos segurados que não cumpriram a obrigação será publicada no Diário Oficial do Estado.
Prazo para aniversariantes de dezembro
O procedimento é realizado pelo aplicativo oficial gov.br, por meio de reconhecimento facial com a câmera do celular. Para concluir a validação biométrica, é necessário ter uma conta na plataforma com nível de segurança Prata ou Ouro.
Segurados de outubro também precisam se regularizar
Caso o benefício seja interrompido, o restabelecimento dependerá da regularização da Prova de Vida junto ao Rioprevidência.
Como fazer a Prova de Vida Digital
1. Baixe e acesse o aplicativo gov.br.
2. Caso ainda não tenha uma conta, faça o cadastro na plataforma.
3. Após entrar no aplicativo, acesse a opção "Serviços" e clique em "Prova de vida".
4. Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a opção "Prova de vida pendente".
5. Em seguida, na tela "Autorização", clique em "Autorizar".
6. Siga as orientações para realizar o reconhecimento facial.
7. Após concluir a validação, selecione "OK".
8. Na tela de Autorização, confira se o status mudou para "Autorizado".
9. Acompanhe a situação pelo site do órgão pagador.
Atendimento presencial
Também é possível entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os telefones disponíveis são 0800 285 81 91 e (21) 3850-3350. O segundo número atende ligações realizadas por celular, sujeitas à cobrança da operadora.
Mais informações estão disponíveis no site oficial www.rj.gov.br/rioprevidencia/provadevida2026.
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