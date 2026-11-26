8,7 mil têm até segunda-feira para fazer Prova de Vida no Rioprevidência - Divulgação / Governo do Estado

8,7 mil têm até segunda-feira para fazer Prova de Vida no RioprevidênciaDivulgação / Governo do Estado

Publicado 26/11/2026 18:06

Mais de 8,7 mil aposentados e pensionistas do Rioprevidência ainda não realizaram a Prova de Vida Digital 2026/2027 e têm até a próxima segunda-feira (30) para regularizar a situação. O procedimento é obrigatório para beneficiários civis e militares nascidos em novembro. Quem perder o prazo poderá ter o pagamento suspenso até a conclusão da comprovação.

LEIA MAIS: Receita apreende 58 toneladas de carga suspeita em Resende



De acordo com o balanço divulgado pela autarquia nesta quinta-feira (26), dos 16.808 segurados que precisam cumprir a exigência neste mês, 8.727 ainda estão pendentes. Até agora, foram contabilizadas 7.911 comprovações e 170 registros de óbitos.



O Rioprevidência alerta que a ausência da Prova de Vida pode resultar na interrupção do pagamento do benefício. Nos próximos dias, uma relação dos segurados que não cumpriram a obrigação será publicada no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o balanço divulgado pela autarquia nesta quinta-feira (26), dos 16.808 segurados que precisam cumprir a exigência neste mês, 8.727 ainda estão pendentes. Até agora, foram contabilizadas 7.911 comprovações e 170 registros de óbitos.O Rioprevidência alerta que a ausência da Prova de Vida pode resultar na interrupção do pagamento do benefício. Nos próximos dias, uma relação dos segurados que não cumpriram a obrigação será publicada no Diário Oficial do Estado.

Prazo para aniversariantes de dezembro



Para os 17.065 aposentados e pensionistas civis e militares que fazem aniversário em dezembro, o período de regularização começa na próxima terça-feira (1º) e segue até 3 de janeiro de 2027.



O procedimento é realizado pelo aplicativo oficial gov.br, por meio de reconhecimento facial com a câmera do celular. Para concluir a validação biométrica, é necessário ter uma conta na plataforma com nível de segurança Prata ou Ouro.



Segurados de outubro também precisam se regularizar



O levantamento da autarquia aponta ainda que 6.163 beneficiários que fazem aniversário em outubro continuam sem realizar a comprovação. Esse grupo deve concluir o procedimento com urgência para evitar a suspensão dos pagamentos.



Caso o benefício seja interrompido, o restabelecimento dependerá da regularização da Prova de Vida junto ao Rioprevidência.



Como fazer a Prova de Vida Digital







1. Baixe e acesse o

2. Caso ainda não tenha uma conta, faça o cadastro na

3. Após entrar no aplicativo, acesse a opção "Serviços" e clique em "Prova de vida".

4. Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a opção "Prova de vida pendente".

5. Em seguida, na tela "Autorização", clique em "Autorizar".

6. Siga as orientações para realizar o reconhecimento facial.

7. Após concluir a validação, selecione "OK".

8. Na tela de Autorização, confira se o status mudou para "Autorizado".

9. Acompanhe a situação pelo site do órgão pagador.

O procedimento deve ser realizado pelo aplicativo gov.br. Confira as etapas:1. Baixe e acesse o aplicativo gov.br. 2. Caso ainda não tenha uma conta, faça o cadastro na plataforma 3. Após entrar no aplicativo, acesse a opção "Serviços" e clique em "Prova de vida".4. Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a opção "Prova de vida pendente".5. Em seguida, na tela "Autorização", clique em "Autorizar".6. Siga as orientações para realizar o reconhecimento facial.7. Após concluir a validação, selecione "OK".8. Na tela de Autorização, confira se o status mudou para "Autorizado".9. Acompanhe a situação pelo site do órgão pagador.

Atendimento presencial

