Receita apreende cerca de R$ 800 mil em drogas em 25 encomendas dos Correios com apoio de cãoDivulgação Receita Federal
Do total de remessas retidas, oito transportavam 5,85 quilos de ecstasy, quantidade equivalente a cerca de 11,7 mil comprimidos. Outras três continham 180 gramas de MDMA. Também foram localizadas duas encomendas com 12,59 quilos de maconha e 12 com 62 quilos de lança-perfume.
Para tentar despistar a fiscalização, os responsáveis esconderam as drogas em diferentes objetos e materiais, como copos térmicos, caixas de boias infantis, frascos de vidro e espuma expansiva.
As duas remessas com maconha partiram do Rio de Janeiro e tinham como destino os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. As demais encomendas também saíram do território fluminense e seriam enviadas para Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
Após a apreensão, todo o material foi encaminhado às autoridades competentes, que ficarão responsáveis pelos procedimentos de investigação criminal.
Segundo a Receita Federal, as ações de fiscalização são realizadas permanentemente para combater o envio de mercadorias ilegais e o tráfico de drogas por meio do sistema postal.
Receita apreende 58 toneladas de carga suspeita
Os contêineres foram identificados durante uma análise de risco realizada pelos servidores do órgão. Nos documentos apresentados, a carga aparecia como bolsas e malas, que ocupavam as primeiras fileiras dos compartimentos.
A Receita Federal coletou amostras das mercadorias para a realização de análises técnicas. Os laudos deverão verificar a autenticidade dos produtos.
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