Receita apreende cerca de R$ 800 mil em drogas em 25 encomendas dos Correios com apoio de cão - Divulgação Receita Federal

Receita apreende cerca de R$ 800 mil em drogas em 25 encomendas dos Correios com apoio de cãoDivulgação Receita Federal

Publicado 26/11/2026 18:33

Vinte e cinco encomendas contendo drogas, avaliadas em aproximadamente R$ 800 mil, foram apreendidas pela Receita Federal nesta quinta-feira (26) , durante uma operação de fiscalização em um centro de distribuição dos Correios. Entre as substâncias encontradas estavam ecstasy, MDMA, maconha e lança-perfume. A ação contou com o auxílio de Abby, cão farejador treinado para identificar entorpecentes.

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Do total de remessas retidas, oito transportavam 5,85 quilos de ecstasy, quantidade equivalente a cerca de 11,7 mil comprimidos. Outras três continham 180 gramas de MDMA. Também foram localizadas duas encomendas com 12,59 quilos de maconha e 12 com 62 quilos de lança-perfume.



Para tentar despistar a fiscalização, os responsáveis esconderam as drogas em diferentes objetos e materiais, como copos térmicos, caixas de boias infantis, frascos de vidro e espuma expansiva.



As duas remessas com maconha partiram do Rio de Janeiro e tinham como destino os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. As demais encomendas também saíram do território fluminense e seriam enviadas para Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.



Após a apreensão, todo o material foi encaminhado às autoridades competentes, que ficarão responsáveis pelos procedimentos de investigação criminal.



Segundo a Receita Federal, as ações de fiscalização são realizadas permanentemente para combater o envio de mercadorias ilegais e o tráfico de drogas por meio do sistema postal. Do total de remessas retidas, oito transportavam 5,85 quilos de ecstasy, quantidade equivalente a cerca de 11,7 mil comprimidos. Outras três continham 180 gramas de MDMA. Também foram localizadas duas encomendas com 12,59 quilos de maconha e 12 com 62 quilos de lança-perfume.Para tentar despistar a fiscalização, os responsáveis esconderam as drogas em diferentes objetos e materiais, como copos térmicos, caixas de boias infantis, frascos de vidro e espuma expansiva.As duas remessas com maconha partiram do Rio de Janeiro e tinham como destino os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. As demais encomendas também saíram do território fluminense e seriam enviadas para Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.Após a apreensão, todo o material foi encaminhado às autoridades competentes, que ficarão responsáveis pelos procedimentos de investigação criminal.Segundo a Receita Federal, as ações de fiscalização são realizadas permanentemente para combater o envio de mercadorias ilegais e o tráfico de drogas por meio do sistema postal.

Receita apreende 58 toneladas de carga suspeita





Os contêineres foram identificados durante uma análise de risco realizada pelos servidores do órgão. Nos documentos apresentados, a carga aparecia como bolsas e malas, que ocupavam as primeiras fileiras dos compartimentos. Cerca de 58 toneladas de mercadorias com indícios de falsificação foram apreendidas pela Receita Federal, nesta quarta-feira (25), no Porto Seco de Resende, no Sul Fluminense. A carga, avaliada em aproximadamente R$ 18 milhões, estava distribuída em três contêineres procedentes da China e incluía camisas de times de futebol e tênis que não haviam sido declarados na documentação de importação.Os contêineres foram identificados durante uma análise de risco realizada pelos servidores do órgão. Nos documentos apresentados, a carga aparecia como bolsas e malas, que ocupavam as primeiras fileiras dos compartimentos.

No entanto, durante a inspeção física, os agentes encontraram uma grande quantidade de produtos diferentes daqueles informados na declaração. Entre os itens estavam camisas de clubes de futebol e calçados esportivos com possíveis sinais de falsificação.



A Receita Federal coletou amostras das mercadorias para a realização de análises técnicas. Os laudos deverão verificar a autenticidade dos produtos.