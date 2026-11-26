Biblioteca A Casa Amarela, iniciativa de incentivo à cultura - Divulgação/A Casa Amarela

Biblioteca A Casa Amarela, iniciativa de incentivo à cultura Divulgação/A Casa Amarela

Publicado 26/11/2026 19:19 | Atualizado 26/11/2026 22:09

A Biblioteca A Casa Amarela comemora o primeiro aniversário de sua unidade em Mariópolis, na Zona Norte do Rio, com uma programação gratuita nesta sexta-feira (27), a partir das 15h. Entre as atrações estão aulões de jogos eletrônicos, zumba, dança de salão e funcional infantil. As crianças também poderão participar de brincadeiras, atividades criativas e aproveitar um pula-pula. Haverá ainda distribuição gratuita de livros e ações de incentivo à leitura.

O evento também marca a abertura do Projeto Social Movimenta Casa Amarela, que oferecerá atividades esportivas, culturais e recreativas, além de serviços para os moradores.

A programação inclui serviços sociais, como inscrições para o Minha Casa, Minha Vida e orientações sobre a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os moradores também poderão solicitar a emissão gratuita de documentos, como CPF e carteira de identidade.

Outro serviço oferecido será o exame de vista gratuito, com distribuição de 50 senhas. De acordo com a organização, pessoas com até quatro graus poderão receber gratuitamente a armação dos óculos, conforme avaliação. Quem tiver grau superior também poderá fazer o exame sem custo e terá a opção de comprar a armação por R$ 99,99.



O evento contará ainda com exposição e venda de comidas, doces, artesanato, peças de crochê e outros produtos. A iniciativa pretende dar visibilidade ao trabalho de mulheres empreendedoras da região. O evento é realizado pela Biblioteca A Casa Amarela e pelo Instituto Ciclos do Brasil, com apoio do Ministério do Esporte e do Governo do Brasil.





História

A Biblioteca A Casa Amarela foi fundada em junho de 2022, em Anchieta, também na Zona Norte, por iniciativa do professor e ativista Pedro Gerolimich, conhecido como Pedro do Livro, e de um grupo de voluntários que transformou uma casa em espaço de cultura e convivência. O projeto nasceu com a proposta de democratizar o acesso à leitura e, ao longo dos anos, ampliou suas atividades para além do empréstimo de livros.

Atualmente, reúne ações educativas e culturais, rodas de conversa, oficinas, passeios, acolhimento emocional, inclusão digital, incentivo ao empreendedorismo feminino e iniciativas de segurança alimentar. A biblioteca também funciona como ponto de encontro e rede de apoio para moradores de diferentes idades. A unidade de Mariópolis faz parte da expansão desse trabalho para outros territórios, mantendo a proposta de aproximar a população da cultura, da leitura e de oportunidades de desenvolvimento.



“Celebrar o primeiro aniversário da unidade de Mariópolis é motivo de muita alegria. Queremos oferecer à comunidade não apenas livros, mas também acolhimento, oportunidades e ações que contribuam para a transformação social da região. Nosso propósito é seguir levando esperança e mostrando que ninguém precisa caminhar sozinho”, afirma Pedro do Livro.





Serviço

Evento: Abertura do Projeto Social Movimenta Casa Amarela

Data: sexta-feira (27)

Horário: a partir das 15h

Local: Biblioteca A Casa Amarela de Mariópolis

Endereço: Rua Otacílio Pedro Vasco, 1407, Mariópolis, Rio de Janeiro

Entrada: gratuita

