Momento do incêndio em imóvel no CachambiReprodução/Redes sociais
Explosão em imóvel onde funcionava loja de fogos deixa mulher morta no Cachambi Reprodução: Alerta Rio 24 Horas https://t.co/QY5Rz7C5tL— Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2026
O incêndio começou por volta das 18h. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel seria uma loja de fogos de artifício. A corporação foi acionada para combater as chamas na Rua São Joaquim.
De acordo com relatos de testemunhas, as explosões dos artefatos teriam durado cerca de 20 minutos. Imagens que circularam nas redes sociais mostram uma intensa coluna de fumaça saindo do imóvel e registram o barulho das explosões.
Mais de 30 militares e 11 viaturas dos quartéis do Méier, Central, São Cristóvão e Benfica participaram da operação. Também atuaram equipes do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI) e do Grupo de Operações Especiais (GOESP). As chamas foram controladas.
Após receberem a informação de que uma mulher acamada estaria no imóvel, os bombeiros realizaram buscas e localizaram a vítima já sem vida. O corpo foi encontrado sob os escombros de uma parte da construção que desabou durante o incêndio.
O proprietário do imóvel, apontado como filho da vítima, foi levado para a 23ª DP (Méier) para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informou que uma perícia será realizada no local para identificar as circunstâncias do incêndio. A investigação deverá apurar também as condições de armazenamento dos fogos de artifício e se o imóvel funcionava regularmente como estabelecimento comercial.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.