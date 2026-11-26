Momento do incêndio em imóvel no Cachambi - Reprodução/Redes sociais

Momento do incêndio em imóvel no CachambiReprodução/Redes sociais

Publicado 26/11/2026 19:47 | Atualizado 26/11/2026 20:27

Uma mulher morreu durante um incêndio em um imóvel no Cachambi , na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (26). Fogos de artifício armazenados no local explodiram enquanto as chamas se espalhavam pela casa. A vítima, ainda não identificada, que estaria acamada, foi encontrada sem vida por equipes do Corpo de Bombeiros durante as buscas.

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Explosão em imóvel onde funcionava loja de fogos deixa mulher morta no Cachambi Reprodução: Alerta Rio 24 Horas https://t.co/QY5Rz7C5tL — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2026



O incêndio começou por volta das 18h. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel seria uma loja de fogos de artifício. A corporação foi acionada para combater as chamas na Rua São Joaquim.



De acordo com relatos de testemunhas, as explosões dos artefatos teriam durado cerca de 20 minutos. Imagens que circularam nas redes sociais mostram uma intensa coluna de fumaça saindo do imóvel e registram o barulho das explosões.



Mais de 30 militares e 11 viaturas dos quartéis do Méier, Central, São Cristóvão e Benfica participaram da operação. Também atuaram equipes do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI) e do Grupo de Operações Especiais (GOESP). As chamas foram controladas.



Após receberem a informação de que uma mulher acamada estaria no imóvel, os bombeiros realizaram buscas e localizaram a vítima já sem vida. O corpo foi encontrado sob os escombros de uma parte da construção que desabou durante o incêndio.



O proprietário do imóvel, apontado como filho da vítima, foi levado para a 23ª DP (Méier) para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informou que uma perícia será realizada no local para identificar as circunstâncias do incêndio. A investigação deverá apurar também as condições de armazenamento dos fogos de artifício e se o imóvel funcionava regularmente como estabelecimento comercial. O incêndio começou por volta das 18h. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel seria uma loja de fogos de artifício. A corporação foi acionada para combater as chamas na Rua São Joaquim.De acordo com relatos de testemunhas, as explosões dos artefatos teriam durado cerca de 20 minutos. Imagens que circularam nas redes sociais mostram uma intensa coluna de fumaça saindo do imóvel e registram o barulho das explosões.Mais de 30 militares e 11 viaturas dos quartéis do Méier, Central, São Cristóvão e Benfica participaram da operação. Também atuaram equipes do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI) e do Grupo de Operações Especiais (GOESP). As chamas foram controladas.Após receberem a informação de que uma mulher acamada estaria no imóvel, os bombeiros realizaram buscas e localizaram a vítima já sem vida. O corpo foi encontrado sob os escombros de uma parte da construção que desabou durante o incêndio.O proprietário do imóvel, apontado como filho da vítima, foi levado para a 23ª DP (Méier) para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informou que uma perícia será realizada no local para identificar as circunstâncias do incêndio. A investigação deverá apurar também as condições de armazenamento dos fogos de artifício e se o imóvel funcionava regularmente como estabelecimento comercial.

No município do Rio, o artigo 33 da Lei Orgânica da cidade, proíbe a fabricação e a comercialização de fogos de artifício e similares, além de restringir sua utilização.

Já no âmbito estadual, a Lei nº 5.972/2011, permite a venda varejista de fogos das classes A, B, C e D, desde que respeitadas as exigências legais.

A classificação leva em conta a quantidade de pólvora e o tipo de artefato: a classe A reúne fogos de efeito visual sem estampido e aqueles com até 0,20 grama de pólvora por peça; a classe B inclui fogos com até 0,25 grama de pólvora, foguetes sem bomba e artigos como morteirinhos de jardim e serpentes voadoras; a classe C abrange fogos com mais de 0,25 grama até 2,49 gramas de pólvora e foguetes com bombas de até seis gramas; e a classe D engloba artefatos mais potentes, com mais de 2,50 gramas de pólvora, foguetes com bombas acima de seis gramas, baterias e morteiros com tubos de ferro.

Pela legislação estadual, os produtos da classe A podem ser vendidos a qualquer pessoa, inclusive menores; os da classe B, somente a maiores de 16 anos; e os da classe C, a maiores de 18 anos. A comercialização da classe D também é permitida, mas depende de condições específicas previstas na legislação.