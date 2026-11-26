Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o casoDivulgação

Publicado 26/11/2026 20:31

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, ainda não identificado, encontrado com marcas de tiros nesta quinta-feira (26), no bairro Jardim das Acácias, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O corpo foi localizado na Rua Fiscalização, na região de Itaipu, próximo à Rua Ariapó.

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Policiais do 39º BPM foram acionados por volta das 6h55 para verificar a ocorrência. Ao chegarem ao endereço, encontraram a vítima já sem vida. O homem aparentava ter entre 25 e 30 anos e vestia uma blusa preta e uma bermuda marrom.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para realizar os procedimentos de investigação e apurar as circunstâncias do crime. Até o momento, a identidade da vítima e a autoria do homicídio são desconhecidas. Policiais do 39º BPM foram acionados por volta das 6h55 para verificar a ocorrência. Ao chegarem ao endereço, encontraram a vítima já sem vida. O homem aparentava ter entre 25 e 30 anos e vestia uma blusa preta e uma bermuda marrom.A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para realizar os procedimentos de investigação e apurar as circunstâncias do crime. Até o momento, a identidade da vítima e a autoria do homicídio são desconhecidas.

Homem é baleado ao assaltar PM





Então, o militar reagiu e disparou contra o suspeito, que morreu no local, enquanto o outro motociclista fugiu. As autoridades recolheram no local um revólver com a numeração suprimida e a moto utilizada na tentativa de roubo. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 10h30 para o caso e constatou o óbito no local. Um homem de 20 anos morreu baleado ao tentar assaltar um policial militar de folga na manhã desta quinta-feira (26), na Estrada do Tindiba, no bairro do Pechincha, Zona Sudoeste do Rio. Segundo informações divulgadas pela PM, o agente estava em seu carro, quando duas motos o ultrapassaram e um dos condutores seguiu em sua direção, anunciando o assalto, próximo à antiga concessionária Motoclean Honda.Então, o militar reagiu e disparou contra o suspeito, que morreu no local, enquanto o outro motociclista fugiu. As autoridades recolheram no local um revólver com a numeração suprimida e a moto utilizada na tentativa de roubo. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 10h30 para o caso e constatou o óbito no local.

Já a Polícia Civil afirmou, em comunicado, que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e que ainda não identificou o suspeito. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.



Operação na Zona Sudoeste



A Polícia Militar realiza uma operação no Terreirão, Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, desde a manhã desta quinta-feira, com o objetivo de impedir possíveis confrontos armados entre grupos criminosos. A operação, realizada por policiais do 31º BPM (Recreio), também buscou apreender armas e drogas, recuperar veículos roubados e desobstruir vias públicas.



Segundo a PM, a retirada de barricadas e outros obstáculos instalados nas ruas busca garantir o direito de circulação dos moradores. As estruturas são utilizadas por criminosos para dificultar a entrada de forças de segurança nas comunidades e restringir o deslocamento de veículos e pedestres.