O contrarregra Josenildo ficou cinco dias preso; família contesta - Arquivo Pessoal

O contrarregra Josenildo ficou cinco dias preso; família contestaArquivo Pessoal

Publicado 26/11/2026 21:31

A 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e tornou réu Josenildo Amarante Pereira , de 56 anos, contrarregra detido após a apreensão de materiais cenográficos em sua casa. O profissional foi preso no último dia 13, na Favela do Lixão, e permaneceu cinco dias na cadeia. Ele foi solto após conseguir um habeas corpus.

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Ao receber a denúncia, a juíza Raphaela de Almeida Silva afirmou haver "fortes indícios de autoria", com base nos depoimentos dos policiais e nas peças técnicas reunidas na investigação.



Na denúncia, o MPRJ aponta que Josenildo mantinha em sua residência, sem autorização, 31 munições intactas de calibre .38 e cédulas de moeda nacional falsificadas. O órgão também acusa o contrarregra de falsificar duas carteiras de habilitação.



Ao jornal O DIA, o advogado de Josenildo, Marcos Vinicius Rayol Sola, estimou que as penas somadas dos crimes imputados podem variar de oito a 27 anos de prisão. "A defesa ainda vai se manifestar no processo, no prazo legal", afirmou.

Relembre o caso

Conhecido como "Magrão", o profissional mora na favela do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em um endereço onde estava sendo cumprido um mandado de busca e apreensão. No local, os agentes encontraram documentos e dinheiro falsos, além de munições de arma de fogo.

De acordo com Yasmin, o pai trabalha atualmente na produção de séries de canais de streaming e guardava itens cenográficos em casa.



"Com ele, foram apreendidos materiais de trabalho apontados como elementos de atividade criminosa. Meu pai é contrarregra e trabalha com cinema. São três décadas dedicadas a uma profissão, construindo uma trajetória de trabalho, conhecimento e experiência. E agora, de uma hora para outra, nossa família se vê diante de uma situação devastadora. Meu pai é trabalhador", desabafou a filha.



A filha conta que levou um susto assim que soube da prisão. Ela reforça que os itens encontrados com ele não têm relação com crimes.



"Eu estava em casa, recebi uma ligação às 5h30 dizendo para eu não ficar nervosa. Me falaram que viram meu pai sendo algemado e sendo colocado dentro do carro da polícia. Meu pai é querido até lá dentro da comunidade, foi um caos. Alegaram flagrante, falsificação ideológica das identidades, porte indevido — não sei se entra como porte de arma, e o dinheiro. Só que no dinheiro está escrito "nota cenográfica". É tudo cenográfico. Tem até um casaco que é do Exército, que foi comprado até numa feira", destacou.



O Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual (STIC) também se manifestou sobre o caso e prestou solidariedade ao contrarregra, que é sindicalizado. Segundo a entidade, em produções que retratam polícia e crime, o acervo inclui cédulas e documentos cenográficos, réplicas de armas, algemas e acessórios táticos de figurino. Guardar esses itens, de acordo com a instituição, faz parte do ofício.