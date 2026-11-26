O contrarregra Josenildo ficou cinco dias preso; família contestaArquivo Pessoal
Na denúncia, o MPRJ aponta que Josenildo mantinha em sua residência, sem autorização, 31 munições intactas de calibre .38 e cédulas de moeda nacional falsificadas. O órgão também acusa o contrarregra de falsificar duas carteiras de habilitação.
Ao jornal O DIA, o advogado de Josenildo, Marcos Vinicius Rayol Sola, estimou que as penas somadas dos crimes imputados podem variar de oito a 27 anos de prisão. "A defesa ainda vai se manifestar no processo, no prazo legal", afirmou.
Relembre o caso
"Com ele, foram apreendidos materiais de trabalho apontados como elementos de atividade criminosa. Meu pai é contrarregra e trabalha com cinema. São três décadas dedicadas a uma profissão, construindo uma trajetória de trabalho, conhecimento e experiência. E agora, de uma hora para outra, nossa família se vê diante de uma situação devastadora. Meu pai é trabalhador", desabafou a filha.
A filha conta que levou um susto assim que soube da prisão. Ela reforça que os itens encontrados com ele não têm relação com crimes.
"Eu estava em casa, recebi uma ligação às 5h30 dizendo para eu não ficar nervosa. Me falaram que viram meu pai sendo algemado e sendo colocado dentro do carro da polícia. Meu pai é querido até lá dentro da comunidade, foi um caos. Alegaram flagrante, falsificação ideológica das identidades, porte indevido — não sei se entra como porte de arma, e o dinheiro. Só que no dinheiro está escrito "nota cenográfica". É tudo cenográfico. Tem até um casaco que é do Exército, que foi comprado até numa feira", destacou.
O Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual (STIC) também se manifestou sobre o caso e prestou solidariedade ao contrarregra, que é sindicalizado. Segundo a entidade, em produções que retratam polícia e crime, o acervo inclui cédulas e documentos cenográficos, réplicas de armas, algemas e acessórios táticos de figurino. Guardar esses itens, de acordo com a instituição, faz parte do ofício.
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