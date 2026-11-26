Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o casoDivulgação

Publicado 26/11/2026 20:51 | Atualizado 26/11/2026 21:01

Um homem identificado como Anderson Rosa, de 60 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (26), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura do bairro São Bento.

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Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) atenderam a uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao endereço, encontraram equipes da Guarda Civil Municipal. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) atenderam a uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao endereço, encontraram equipes da Guarda Civil Municipal. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

Segundo a Polícia Militar, Anderson tinha uma anotação criminal pelo crime de ameaça.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi comunicada e ficará responsável pela investigação. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.

Barbeiro foi baleado ao tentar salvar criança no Lins

O barbeiro Marcelo de Souza Ferreira , de 25 anos, foi baleado ao tentar salvar uma criança de 6 anos durante um tiroteio no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (25). O menino também foi atingido por um disparo. Segundo a tia da criança, Nathaiane Mendes, ele saía da casa da avó acompanhado do pai quando foi baleado no abdômen. Ao presenciar a cena, Marcelo deixou a barbearia onde trabalhava e correu para socorrê-lo, mas também acabou atingido, com ferimentos no peito e no pescoço.

O caso causou comoção entre os moradores da comunidade. Conhecido como Marcelinho na região, o barbeiro foi lembrado nas redes sociais pela atitude de tentar salvar a criança mesmo em meio aos disparos. "Deus te abençoe muito, Marcelinho. Você foi um enviado de Deus para salvar o Miguel. Se arriscou sem olhar a quem, só quis salvar a vida de uma criança, um inocente", escreveu uma amiga do rapaz.

Outras mensagens publicadas por conhecidos também demonstram o carinho dos moradores pelo barbeiro: “Foi um herói para esse menino, você vai dar testemunho disso ainda", escreveu outro colega.



A criança e Marcelo foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ambos passaram por cirurgias assim que deram entrada na unidade. Segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (26), os dois apresentam estado de saúde gravíssimo.

Outros feridos



Durante a ação, outras duas mulheres também acabaram feridas. Vitória Vivian de Almeida, 22 anos, grávida de quatro meses, foi atingida no pé e transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece estável. A terceira vítima, a idosa Mariza Pinheiro da Silva, já recebeu alta.